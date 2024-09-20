'Задумался о реинкарнации': СМИ раскрыли нюансы визита Путина к монгольским шаманам

"Метафизическую часть" визита организовывал глава Курчатовского института, который изучает ядерную энергетику.

Во время недавнего посещения Монголии российский лидер Владимир Путин посещал "шаманов", так как задумался о своей реинкарнации и очистке кармы - СМИ обнародовали новые подробности неофициальной программы диктатора.

Как пишет "Можем объяснить", детали этой части визита выяснил у своих источников в Москве бывший сотрудник администрации президента и спичрайтер Путина политолог Аббас Галлямов. Он пояснил, для чего Путин может прибегать к восточным метафизическим практикам, будучи "воцерковленным христианином".

По мнению Галямова, визит в Монголию был странным, в частности, официальная поездка оказалась "слишком мелкотравчатой" для президентского уровня.

Видео дня

"Поэтому и возникла мысль, что есть другая причина. Я думал, что он поехал за пиаром", — сказал политолог. Возможно, российский диктатор хотел продемонстрировать, что ему не страшен ордер на арест из Гааги, даже если определенная страна признает Римский статут.

"Но у своих источников в администрации президента Галлямов выяснил, что была и "метафизическая часть" визита. Ее организовывал друг Путина Михаил Ковальчук — член-корреспондент РАН и глава Курчатовского института (специализируется, в том числе на развитии ядерной энергетике – УНИАН)", — говорится в публикации.

"Царь был нами очень доволен", — сообщил один из организаторов мероприятия.

Как отмечается, для Der Spiegel журналист Михаил Зыгарь писал, что это была встреча с шаманами. По данным источника Галлямова, Путин встречался с ламами - буддизм тибетского толка наиболее популярная религия в Монголии.

Галлямов не исключает, что его собеседник мог перепутать, так как плохо разбирается в определенных религиозных направлениях.

Также отмечается, что буддизм допускает веру в языческих богов, при этом Путин и раньше встречался с ламами.

Эксперт констатирует, что Путин — язычник: "Он человек достаточно религиозный, но не может удовлетвориться банальным христианством. Он не может не чувствовать, что слишком сильно противоречит заповедям Иисуса".

Как считает Галямов, восточные жрецы нужны диктатору для двух целей. Во-первых, дать дополнительные силы для войны, во-вторых, Путин озабочен своим долголетием и реинкарнацией.

"Он понимает, что какая-то ответственность будет, поэтому чистит карму. Его цель — избежать ответственности за содеянное", — уверен эксперт.

Путин ездил к шаманам

Как сообщал УНИАН, недавно российский правитель Владимир Путин посещал Монголию. По данным российского журналиста Михаила Зыгаря, версию о поездке Путина к шаманам обсуждают источники, близкие к Кремлю. Монголия и Тува, куда Путин наведывался, считаются родиной самых могущественных шаманов мира, а диктатор уже много лет по-особенному относится к мистике.

Зыгарь, сославшись на кремлевский источник, писал, что перед началом полномасштабного вторжения в Украину Путин также консультировался с различными шаманами и мистики предсказывали победу России. Более того, в Москве ходят слухи, что Путин не применит ядерное оружие без благословения шаманов, чтобы не разгневать духов. Зыгарь отмечает, что Путин "якобы вернулся из Монголии довольным".

Вас также могут заинтересовать новости: