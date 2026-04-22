В США растёт спрос на секонд-хенд: почему это происходит

Американцы все чаще покупают одежду из секонд-хенда, пытаясь сократить расходы и сэкономить деньги. Как пишет The Independent, об этом говорится в новом отчете Bank of America Institute.

Причем потребители не только чаще обращаются в магазины подержанной одежды, но и тратят меньше на каждую покупку. По данным исследования, количество транзакций в сегменте секонд-хенда на одно домохозяйство в марте росло в девять раз быстрее, чем общие расходы. В то же время с апреля 2025 года покупатели всех уровней дохода начали тратить меньше на одну покупку.

"В последние годы индустрия секонд-хенда активно набирает популярность, в частности благодаря соцсетям, где видео с "находками" из благотворительных магазинов становятся вирусными", – говорится в статье.

Особенно активное участие принимает поколение Z. Для многих из них интерес к устойчивой моде превратился в дополнительный заработок. В этом году представители Gen Z составляли 41% продавцов подержанной одежды против 37% в 2024 году.

В целом количество клиентов Bank of America, продающих вещи из секонд-хенда, в марте выросло на 16% по сравнению с прошлым годом.

Добавляется, что покупки в секонд-хенде помогают части американцев справляться с ростом стоимости жизни, а также дают ощущение вклада в защиту окружающей среды.

В отчете отмечается, что из-за инфляции и роста затрат ритейлеров (в частности из-за тарифов) цены на одежду существенно повышаются – сейчас они примерно в пять раз выше, чем сто лет назад. В таких условиях подержанная одежда становится более доступной и экологичной альтернативой.

В то же время в марте инфляция выросла, в частности из-за высоких цен на энергоносители. Индекс потребительских цен увеличился на 0,9% в месячном исчислении и на 3,3% – в годовом. Для сравнения, Федеральная резервная система США ориентируется на целевой уровень инфляции в 2%.

По данным того же Bank of America Institute, почти четверть американских домохозяйств в 2024 году жили "от зарплаты до зарплаты".

Хотя количество таких семей продолжает расти, темпы этого роста замедлились почти втрое по сравнению с 2024 годом.

В то же время американцы стали менее уверенными в собственной финансовой стабильности после выхода на пенсию. По данным опроса Employee Benefit Research Institute и Greenwald Research, лишь 64% респондентов чувствуют себя уверенно в отношении своих пенсионных сбережений на фоне роста расходов и неопределенности в отношении социальных гарантий.

На что "охотятся" покупатели секонд-хендов

Напомним, при этом существует мнение, что секонд-хенд – это не только место экономии: в эти магазины ходят "охотиться" за старинными предметами интерьера. По мнению знатоков, всего одна удачная находка способна изменить атмосферу всего дома. Среди вещей, на которые охотятся любители "изюминок", – винтажная барная посуда, викторианские комоды и тумбочки, винтажные чайники, серебряные изделия – маслянки, подставки под стаканы или корзины для вина, уникальная керамика, яркие стулья, латунные безделушки и т. д.

