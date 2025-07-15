Это происходит на фоне последних заявлений Трампа.

Лидер большинства в американском Сенате Джон Тьюн приостанавливает продвижение законопроекта Грэма и Блументаля, который предусматривает введение санкций против России и ее союзников.

Как передает Politico, это решение сенатор принял после установления президентом Дональдом Трампом срока в 50 дней на достижение мирного соглашения по войне в Украине. Тьюн сказал журналистам, что расценил его слова как намерение действовать самостоятельно:

"Если в какой-то момент президент придет к выводу, что это имеет смысл и добавит ценности и рычагов влияния, которые ему нужны на переговорах для продвижения законопроекта, тогда мы сделаем это. Мы будем готовы".

Сам Трамп заявил, что введение 500% пошлин на импорт не является необходимым, поскольку предложенная им ставка в 100% будет выполнять ту же функцию. Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь поддержали как таможенные угрозы Трампа, так и решение продать НАТО оружие для Украины.

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"Однако окончательным молотом, который положит конец этой войне, станут тарифы против таких стран, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают военную машину Путина, покупая дешевые российские нефть и газ. Цель не в том, чтобы увеличить тарифы и санкции - цель в том, чтобы заставить Путина сесть за стол мирных переговоров", - говорится в их заявлении.

Законопроект Грэма и Блументаля

Напомним, законопроект под названием Sanctioning Russia Act of 2025, инициированный сенаторами Линдси Грэмом (республиканец) и Ричардом Блументалем (демократ), предусматривает самые жесткие на сегодня экономические санкции против России.

Документ был внесен в Сенат 1 апреля и сейчас имеет более 80 соавторов из обеих партий - это свидетельствует о широкой двухпартийной поддержке, которая позволяет преодолеть даже президентское вето.

Основные положения предусматривают введение 500% пошлин на импорт товаров из стран, которые продолжают покупать российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы.

Кроме этого, законопроект содержит нормы о первичных и вторичных санкциях против российских олигархов, банковского сектора и энергетических компаний. Санкции включают замораживание активов, запрет транзакций и существенные ограничения для международного сотрудничества с Россией.

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