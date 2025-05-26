Его законопроект о "драконовских" санкциях имеет уже 82 соавтора.

Американский сенатор Линдси Грэм предупредил, что Сенат готов ввести против Российской Федерации санкции, которые превратят ее в торговый остров.

В колонке для The Wall Street Journal политик пишет, что вывод американских войск из Афганистана навредил репутации Штатов и вызвал агрессию во всем мире. По его мнению, это можно изменить, сохранив решительное лидерство в вопросе прекращения войны России против Украины:

"Господин Трамп может восстановить нашу репутацию и положить конец кровопролитию. Но для мира нужны партнеры, желающие его достичь. В то время как Украина четко дала понять, что готова к такому завершению, Россия придумывает больше оправданий, чем может выдержать рынок".

Грэм напоминает, что президент Дональд Трамп ждет от кремлевского правителя Путина документ с требованиями Москвы о прекращении огня. От этого ответа зависит дальнейший курс Вашингтона. По его словам, Сенат готов к обоим вариантам.

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"Законопроект поставит Россию на торговый остров, обложив 500% пошлинами любую страну, которая покупает московские энергоносители. Последствия варварского вторжения России должны стать реальностью для тех, кто ее поддерживает. Если Китай или Индия прекратят покупать дешевую нефть, военная машина Путина остановится", - говорится в статье.

Линдси Грэм говорит, что законопроект о "драконовских" санкциях против России имеет уже 82 соавтора. Он координирует работу над ним с Белым домом:

"Я надеюсь на лучшее, но когда дело доходит до бандита в Москве, нам всем следует готовиться к тому, что он будет продолжать в том же духе".

Законопроект Грэма и Блументаля

Законопроект S.1241, известный как "Акт о санкциях против России 2025 года", был представлен в Сенате США 1 апреля 2025 года сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

Документ направлен на введение жестких санкций против Российской Федерации в случае, если ее правительство откажется от участия в добросовестных мирных переговорах с Украиной, нарушит заключенное мирное соглашение или осуществит новую военную агрессию против Украины.

Среди ключевых положений законопроекта - санкции против российских чиновников. Предполагается замораживание их активов и запрет на въезд в США. Также предлагается ввести ограничения против финансовых учреждений и компаний, связанных с правительством РФ.

В финансовом секторе законопроект предусматривает запрет на транзакции с Россией для американских банков и инвесторов, а также запрет на покупку российского суверенного долга.

Отдельно предусмотрено международное давление: страны, которые продолжают покупать российскую нефть, уран или нефтепродукты, могут столкнуться с санкциями в виде повышения пошлин на их экспорт в США.

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