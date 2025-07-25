Новое соглашение между Лондоном и Канберрой закрепляет сотрудничество в сфере атомных субмарин на следующие 50 лет и гарантирует миллиарды в экспорте.

Великобритания и Австралия углубляют свое оборонное сотрудничество, подписав 50-летний двусторонний договор в рамках пакта безопасности AUKUS. Новый документ, как ожидается, создаст десятки тысяч рабочих мест в Британии и обеспечит Лондону экспорт на сумму до £20 миллиардов (около $27,1 миллиарда), пишет Reuters.

Договор подписан во время визита министров обороны и иностранных дел Великобритании в Австралию. Лидеры обеих стран посетили Дарвин - ключевой военный город на севере Австралии, где сейчас проходят масштабные учения.

"AUKUS - одно из важнейших оборонных партнерств Великобритании, которое укрепляет глобальную безопасность и одновременно стимулирует рост экономики", - заявил британский министр обороны Джон Гили.

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По его словам, на пике реализации программы AUKUS в Великобритании будет задействовано более 21 000 специалистов.

Начиная с 2021 года, союз AUKUS между США, Великобританией и Австралией имеет целью противодействовать влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. В его рамках Австралия получит атомные подводные лодки, построенные с помощью британских и американских технологий.

Однако будущее соглашения было поставлено под сомнение после того, как президент США Дональд Трамп начал пересмотр участия США в AUKUS с точки зрения своей политики "Америка превыше всего". Австралия выразила уверенность, что партнерство останется стабильным.

Британия строит новый флот атомных лодок - главные новости

Как сообщал УНИАН, ранее Великобритания объявила о самой масштабной оборонной инициативе со времен Холодной войны. В рамках новой стратегии безопасности правительство обязуется строить одну атомную ударную подводную лодку каждые 18 месяцев.

Ожидается, что страна построит 12 новейших подводных лодок класса SSN-AUKUS, которые постепенно заменят нынешние лодки класса Astute. Еще 4 новые подводные лодки Dreadnought заменят флот Vanguard, который отвечает за ядерное сдерживание.

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