В США "решительно отвергли" план Макрона.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна признает Палестинское государство на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом он написал в соцсети Х.

"Верный своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я принял решение о признании Францией Государства Палестина. Я сделаю это торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре", заявил лидер Франции.

При этом, как пишет Bloomberg, заявление Макрона оказывает давление на премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которого высокопоставленные члены его правительства подталкивают последовать его примеру.

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Британский лидер заявил в четверг, что "государственность — неотъемлемое право палестинского народа" и что прекращение огня направит Великобританию "на путь" признания, но не стал давать конкретных сроков.

Решение Макрона вызвало резкую реакцию США и Израиля

"Мы решительно осуждаем решение президента Макрона признать палестинское государство рядом с Тель-Авивом после бойни 7 октября. Такой шаг поощряет террор и грозит созданием ещё одного иранского марионеточного режима, подобно тому, как это произошло в секторе Газа", — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Госсекретарь США Марко Рубио в свою очередь заявил, что Соединенные Штаты "решительно отвергают" план Макрона о признании Палестины.

"Это необдуманное решение лишь служит пропаганде ХАМАСа и задерживает мирный процесс. Это пощечина жертвам 7 октября", - отметил Рубио.

Переговоры о прекращении огня в Газе сорвались

Также, как пишет The Hill, США пропустят конференцию ООН, посвящённую решению о создании двух государств для Израиля и Палестины

Администрация Трампа ранее резко раскритиковала конференцию, настоятельно призвав союзников не присутствовать на ней и предупредив, что страны, которые её примут, могут столкнуться с последствиями со стороны Вашингтона.

"Соединённые Штаты выступают против любых шагов, которые привели бы к одностороннему признанию предполагаемого палестинского государства, что создаёт значительные правовые и политические препятствия для окончательного урегулирования конфликта и может принудить Израиль к войне, тем самым поддерживая его врагов", - говорится в заявлении.

При этом спецпредставитель Трампа Стив Виткофф заявил, что США прекращают переговоры о прекращении огня в секторе Газа и возвращают свою переговорную группу из Катара.

"Хотя посредники приложили огромные усилия, действия ХАМАС, похоже, нескоординированы и недобросовестны. Теперь мы рассмотрим альтернативные варианты возвращения заложников домой и попытаемся создать более стабильную обстановку для жителей Газы", цитирует Виткоффа AP.

Напомним, США, Израиль и ХАМАС провели несколько недель переговоров в Катаре, сообщив о небольших признаках прогресса, но без серьёзных прорывов. Переговоры зашли в тупик из-за противоречивых требований о прекращении войны. ХАМАС заявляет, что освободит всех заложников только в обмен на полный вывод израильских войск и прекращение войны. Израиль заявляет, что не согласится на прекращение конфликта, пока ХАМАС не откажется от власти и не разоружится. Боевики группировки заявляют, что готовы уйти от власти, но не сдать оружие.

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