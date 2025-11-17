Песков заявил, что Москва "решительно осуждает разрабатываемый в США законопроект".

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет внимательно следить за ходом рассмотрения в США законопроекта о санкциях в отношении торговых партнеров России. Его слова цитируют росСМИ.

"Его (Дональда Трампа - УНИАН) спросили, поддерживает ли он такой законопроект, который рассматривается. Он сказал, что да", - сказал Песков.

Также пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что Москва "решительно осуждает разрабатываемый в США законопроект". Он заверил, что Россия будет следить, в частности, за тем, о каких именно деталях будет идти речь в законопроекте.

"Мы, конечно, к этому (введению санкций - УНИАН) отнеслись бы крайне негативно", - заявил он журналистам.

Трамп анонсировал санкции против стран, которые ведут бизнес с РФ - что известно

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы сейчас работают над законопроектом о введении санкций в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией. Он подчеркнул, что предложенный Сенатом законопроект "его устраивает".

Кроме того, лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил в октябре, что готов вынести на голосование законопроект о санкциях против России, который давно продвигает сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины, но не хочет "ставить себе жесткие сроки".

