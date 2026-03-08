Война Трампа в Иране напоминает вторжение Путина в Украину, - NYT

Многочисленные сходства между войной США против Ирана и вторжением России в Украину подчеркивают риски конфликтов с нечеткими целями.

Война президента США Дональда Трампа против Ирана напоминает вторжение российского правителя Владимира Путина в Украину. Об этом пишет The New York Times.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил в прошлый понедельник: "Мы не начинали эту войну, но при президенте Трампе мы ее завершаем".

Подобные слова звучали и от президента России Владимира Путина в начале войны в Украине в 2022 году: "Мы не начинали так называемую войну в Украине. Наоборот, мы пытаемся ее закончить".

Как отмечают эксперты, оба лидера пытались избегать слова "война". На вопрос, действительно ли это война, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ответил: "Я думаю, что это операция". Высокопоставленный чиновник российской Госдумы Вячеслав Володин говорил похоже: "Это специальная военная операция... Если бы Россия начала полномасштабную войну, она бы давно закончилась".

Трамп и Путин обращались непосредственно к солдатам противника. Путин призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и вернуться домой", предупреждая об ответственности "за возможное кровопролитие". Трамп, в свою очередь, заявил, что иранским солдатам нужно "сложить оружие" или "столкнуться с верной смертью", а иранцам – "воспользоваться этим моментом" и свергнуть свое правительство.

В ожидании быстрой победы

Опыт Украины показал, что ожидание быстрой победы часто не совпадает с реальностью. Аналитики отмечают, что ценность военной мощи ограничена, если непонятно, чего она должна достичь. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил:

"Американские комментаторы снова говорят о "короткой войне". Она будет короткой только в том случае, если Вашингтон тихо уменьшит свои цели, откажется от смены режима в Иране и продаст гораздо меньший результат как победу".

Военный аналитик Майкл Кофман отметил, что война отражает "необходимость согласования военных средств и политических целей, корректировки планов после опровержения первоначальных предположений, необходимость учета последствий второго и третьего порядка".

Профессор Мария Липман добавила:

"Начав войну с Ираном, Трамп сделал шаг в неизвестность. Я думаю, что Соединенные Штаты и американский народ ждет больше нестабильности, чем они осознают сейчас".

Война в Иране - последние новости

Ранее Трамп заявил, что не заинтересован в переговорах с Ираном, и допустил возможность того, что военная операция США закончится только тогда, когда у Тегерана больше не будет функционирующей армии или какого-либо руководства, оставшегося у власти.

Накануне, 6 марта, американские чиновники на условиях анонимности сообщили журналистам, что Россия может передавать Ирану информацию, которая используется для атак на американских военных и объекты США на Ближнем Востоке.

Вашингтон предупредил Москву о недопустимости передачи разведывательной информации Ирану на фоне авиаударов американских и израильских войск на Ближнем Востоке. Как заявил специальный посланник президента США Стив Виткофф на борту самолета Air Force One, он лично передал соответствующее предупреждение российской стороне.

