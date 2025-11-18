Трамп хочет обезвредить Россию как нефтяную державу, - Newsweek

Трамп поддерживает законопроект, который грозит обвалом российских энергетических доходов.

Президент Дональд Трамп заявил, что страны, которые продолжают вести бизнес с Россией, должны готовиться к суровым санкциям. Как пишет Newsweek, лидер США имеет целью ослабить РФ как нефтяную державу.

Заявления о новых ограничениях прозвучали на фоне того, как США недавно ввели санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних структур, что уже заставило китайские госкомпании отказаться от закупок российской нефти. Индия - второй крупнейший покупатель российской нефти - не сделала ни одного заказа на декабрь.

Эскалация нефтяного давления

Берлинский энергетический аналитик Томас О'Доннелл в комментарии Newsweek заявил, что действия США вместе с успешными атаками Украины на российские НПЗ могут "обезвредить Россию как нефтяную державу". По его оценкам, дальнейшие санкции и удары по инфраструктуре станут "мощным мультипликатором" для обвала российских энергетических доходов.

О'Доннелл отметил, что Россия фактически ограничена двумя крупными покупателями - Китаем и Индией - и теперь ей будет почти невозможно найти альтернативных клиентов из-за страха вторичных санкций.

Что планирует Трамп

Трамп заявил, что законодатели могут добавить в санкционный список и Иран. По информации медиа, речь идет о законопроекте, который давно лоббирует сенатор-республиканец Линдси Грэм и который может предусматривать тарифы до 500% на импорт из стран, покупающих российские энергоносители.

Такие ограничения будут направлены прежде всего на Китай и Индию, которые являются ключевыми рынками сбыта для российской нефти.

Российские энергетические объекты под ударом

Украинские беспилотники на протяжении последних месяцев систематически атакуют российские НПЗ и порты. Только в Черном море серьезно пострадали терминалы в Новороссийске и Туапсе, что повлияло на около 2% мировых поставок нефти.

Эксперты ожидают, что к черноморским объектам могут добавиться и балтийские - тогда российская экспортная инфраструктура понесет убытки, которые существенно усилят эффект санкций.

Зачем это Трампу

Аналитики считают, что ужесточение санкций - это часть попыток Трампа заставить Путина сесть за стол переговоров с менее жесткими требованиями. Удар по доходам Кремля может сделать невозможными высокие оборонные расходы, на которых держится российская военная машина.

Алекс Адамо из The Commercialiser заявил, что Трамп может попытаться убедить и ЕС занять аналогичную бескомпромиссную позицию и резко сократить импорт российских энергоносителей.

Санкции против России - последние новости

УНИАН сообщал, что Трампу предложили три варианта санкций против РФ, он выбрал не самый жесткий. В то же время у американского лидера есть и другие инструменты для усиления давления на Путина, но он пока ими не воспользовался.

После одобрения Трампа Конгресс переходит к рассмотрению двухпартийного законопроекта о дополнительных санкциях против России, заявил сенатор США Линдси Грэм.

Источники в Белом доме отметили, что Трамп готов подписать законопроект о новых санкциях против России, если документ четко закрепит за ним право окончательного решения по любым ограничительным мерам.

