Также Европа хочет быть участником переговоров между Трампом и Путиным, говорят источники издания.

Союзники Украины могут постепенно ослабить санкции против РФ, если будет достигнуто полное прекращение огня. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на источники, приближенные к президентству Совета ЕС.

В то же время, по словам собеседников издания, санкции возобновят в случае каких-либо нарушений.

Союзники надеются, что 15-дневное перемирие будет достигнуто совсем скоро, прежде чем в Украине начнется более структурированная пауза в боевых действиях.

Видео дня

Также источники в правительстве Италии сообщили, что они будут настаивать на том, чтобы президент США Дональд Трамп привлек Европу к своим переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным по Украине, когда они сегодня, 13 августа, будут общаться по видеосвязи.

"Он (Дональд Трамп - УНИАН) просит европейские страны увеличить военные расходы, поэтому мы должны участвовать в этих решениях", - отметил итальянский дипломат.

Кроме того, источники подчеркнули, что во время разговора Италия будет подчеркивать необходимость четких военных, экономических и политических гарантий для Украины.

Окончание войны в Украине - последние новости

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий объяснил, почему России важно закончить войну в Украине до 2026 года. По его словам, это связано с тем, что расходы на войну в Российской Федерации очень большие.

"Мы видим те негативные тенденции, которые на сегодняшний день есть в их экономике. По сути, она перешла в стадию стагнации. Все, что касается добычи полезных ископаемых или, например, металлургии. Рынки сбыта для них сократились. Это большие расходы, которые сейчас идут в оборонно-промышленный комплекс - 42% бюджета идет, по сути, на войну. И это влияет на другие отрасли экономики", - подчеркнул Скибицкий.

В то же время издание Axios писало, что президент США Дональд Трамп будет продавать оружие для Украины даже в случае провала переговоров. Как говорят американские чиновники, если риторика Трампа иногда звучит пророссийски, то это потому, что он верит, что подобные публичные заявления помогут ему заключить сделку.

Поэтому один из американских чиновников заверил, что даже если дипломатические усилия не увенчаются успехом, Трамп продолжит продавать оружие странам НАТО для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: