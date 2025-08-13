Американские чиновники утверждают, что Трамп всё ещё "злится" на Путина.

Президент США Дональд Трамп все еще зол на российского лидера Владимира Путина и даже в случае провала своих дипломатических усилий не прекратит продавать оружие странам НАТО для Украины. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на заявления американских чиновников.

Как пишет издание, по словам чиновников США, после серии бесплодных телефонных звонков за последние шесть месяцев Трамп жаждет личной встречи с Путиным, чтобы оценить его готовность к миру.

Однако президент Украины Владимир Зеленский и другие европейские лидеры обеспокоены тем, что, когда Трамп посмотрит Путину в глаза, тот действительно согласится с его жесткими требованиями.

"На данный момент никто не знает, чего Трамп хочет добиться от Путина в пятницу. Мы не знаем, насколько сильно мы можем повлиять на Трампа, но мы должны продолжать попытки", — заявил изданию Axios украинский чиновник.

В то же время, американские чиновники утверждают, что если риторика Трампа порой звучит пророссийски, то это потому, что он верит, что подобные публичные заявления помогут ему заключить сделку.

Так, один из них сообщил Axios, что Трамп всё ещё "злится" на Путина.

"В течение нескольких месяцев общее мнение сводилось к тому, что мы можем обрушить российскую экономику завтра. Есть больше способов разрушить Украину. Но если бы ему пришлось выбирать сторону, он будет бить по российской экономике. С него действительно хватит".

Американский чиновник также заявил изданию, что даже если дипломатические усилия не увенчаются успехом, Трамп продолжит продавать оружие странам НАТО для Украины.

"Возможно, Трампу не удастся этого сделать, но он сделает всё возможное", — сказал чиновник.

Встреча Трампа и Путина

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, что встреча Трампа с Путиным на Аляске - это "не уступка", а попытка выяснения позиций.

В то же время Bloomberg писал, что Путин прибудет на пятничный саммит с президентом США Дональдом Трампом на фоне продвижения российских войск в Украине и уверенности в своих позициях. Кремль будет стремиться использовать эти успехи для получения значительных территориальных уступок в обмен на прекращение огня.

