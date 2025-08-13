По словам Вадима Скибицкого, Россию ждет много экономических проблем после 2026 года.

Украинская разведка заявляла о том, что Россия захочет закончить войну в 2026 году. В частности, в своих планировочных стратегических документах оккупанты четко обозначили: "Украинский вопрос должен быть решен до 2026 года". Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью для "Суспільного" объяснил, о чем идет речь.

"Мы понимаем, почему так. Потому что расходы на войну в Российской Федерации очень большие. Мы видим те негативные тенденции, которые на сегодняшний день есть в их экономике. По сути, она перешла в стадию стагнации. Все, что касается добычи полезных ископаемых или, например, металлургии. Рынки сбыта для них сократились. Это большие расходы, которые сейчас идут в оборонно-промышленный комплекс - 42% бюджета идет, по сути, на войну. И это влияет на другие отрасли экономики. Это первое", - подчеркнул он.

По словам Скибицкого, вторым фактором этого является то, что россияне прогнозировали возможные сценарии развития событий и поняли, если они продолжат войну в таком же темпе и с такими затратами, то они никогда не смогут быть конкурентами США и Китая.

"Тогда они становятся обычной региональной державой, [влияние которой] будет ограничено постсоветским пространством и какими-то отдельными элементами других континентов, включая Африку. А уровень США и Китая для них будет недосягаем. И они это понимают. Так нужна ли пауза? Возможно, и нужна. Есть вопрос снятия санкций. Он стоит для них очень серьезно. Последний прогноз, который мы видим - их удовлетворяет цена на нефть в 50 долларов [за баррель]. При ней Стабилизационного фонда - это такой их фонд благосостояния, который сейчас по сути используется для ведения войны, - хватит на 18 месяцев", - добавил заместитель начальника ГУР.

Генерал-майор продолжил, что если нефть останется по 30 долларов, то Стабилизационный фонд РФ продержится до конца года.

"Комплекс проблем, которые могут упасть на Российскую Федерацию - гораздо шире, чем это кажется на самом деле. В частности это демографические вопросы. Рынок труда сокращается, сейчас они мобилизуют 350 тысяч человек [в год] в армию. Если добавить потери - это потери для рынка труда в 500 тысяч. Берем промышленность - на сегодняшний день 90% компаний в промышленности, в производстве, говорят, что у них не хватает рабочей силы. Показатель, например, безработицы сейчас самый низкий со времен Советского Союза. Это из-за того, что нет свободных рабочих рук. Всех, кого можно было, уже с рынка труда забрали. Это - выводы, которые они делают в своих планировочных документах", - подытожил Скибицкий.

Ранее СМИ сообщали, что советник Кремля Дмитрий Суслов озвучил требования Путина для перемирия. По информации журналистов, план может включать вывод украинских войск из тех районов Донбасса, где они еще присутствуют, и вывод России из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей, при сохранении линии фронта в других зонах. Кроме того, ключевой частью договоренности является обязательство Украины не вступать в НАТО.

"Затем финальные соглашения должны, естественно, включать демилитаризацию Украины и конституционную реформу в сторону федерализации", - отметил Суслов.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский высказался об обмене территорий. Он считает, что это сложный вопрос, который невозможно отделять от гарантий безопасности для Украины и суверенитета государства.

"План "русских" очень прост. Я ожидаю давление и имею его ежедневно. Этого я не очень боюсь. Чего мы боимся? Высокая вероятность того, что Путин скажет: "Пусть Зеленский выводит свои войска с Донбасса - тогда будет ceasefire (прекращение огня. - Ред.)". Мы услышим детали этого и что-то ответим. А Трамп может сказать: "Украинцам придется это сделать", - подчеркнул глава государства.

