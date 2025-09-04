Компромисс в этом вопросе, вероятно, будет достигнут уже на следующей неделе.

Венгрия и Словакия обратились к Европейскому союзу с просьбой отменить санкции против шести российских бизнесменов в обмен на продление других санкций против России, пишет RadioFreeEurope/RadioLiberty.

Издание напомнило, что эти страны уже и раньше пользовались своим правом вето, чтобы добиться исключения некоторых известных россиян из списка подсанкционных лиц, ведь они имеют тесные политические отношения с Кремлем и утверждают, что санкции ЕС сильнее бьют по европейской экономике, чем по российской.

Так, в марте таким образом из "черного" списка были исключены российский бизнесмен Вячеслав Моше Кантор, министр спорта России Михаил Дегтярев и сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова. В прошлом году так же санкции были сняты с соучредителя российского интернет-гиганта "Яндекс" Аркадия Воложа, российского бизнесмена Сергея Мндоянца, гражданина Словакии и руководителя российского националистического мотоклуба "Ночные волки" в Европе Йозефа Гамбалека и мать покойного лидера наемников "Вагнера" Евгения Пригожина Виолетту Пригожину.

Видео дня

Со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС, на этот раз Словакия хочет снять санкции с олигарха Усманова и бизнесмена Михаила Фридмана, а Венгрия добивается исключения из списка подсанкционных лиц олигархов Дмитрия Мазепина, Петра Авена, Мусы Бажаева и Альберта Авдоляна.

В статье говорится, что другие государства-члены ЕС предложили альтернативное решение: изъять только одно или два лица - так называемые "слабые случаи", то есть тех, кого, скорее всего, все равно исключат из списка, поскольку против них были применены санкции на основе слабых доказательств, которые не выдержат никаких испытаний в суде.

И Братислава, и Будапешт отклонили это предложение во время обсуждений на более низком уровне в Брюсселе. Учитывая, что конечный срок возобновления санкций - 15 сентября, ожидается, что определенный компромисс будет достигнут на следующей неделе.

Санкции против РФ

Как сообщал ранее УНИАН, ЕС впервые рассматривает введение вторичных санкций против стран, которые помогают России обходить действующие ограничения. Речь идет, в частности, о запрете на экспорт в Россию ряда товаров. Также европейские министры рассматривают возможность введения дополнительных санкций, направленных против нефтегазового и финансового секторов России. Речь может идти и о дальнейших ограничениях на импорт и экспорт российских товаров.

В то же время Politico писало, что именно США способны "закрутить гайки" и ввести болезненные санкции против России. Однако президент Дональд Трамп, похоже, оставляет такой вариант "в запасе", если мирные переговоры провалятся.

Однако, как отмечалось, беспрецедентные в истории санкции против РФ не работают как следует из-за того, что большинство из них являются мелочными, а главное не сделано - не перекрыт поток валюты в Россию. Журналисты The New York Times подсчитали, что из более 6000 фигурантов санкционного списка США подавляющее большинство - это либо физические лица, либо небольшие фирмы-прокладки. За помощь российской агрессии под американские санкции попали менее 30 крупных иностранных компаний, из которых только пять - финансовые фирмы.

Вас также могут заинтересовать новости: