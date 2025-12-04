Он также подчеркнул, что в американской администрации есть силы, которые понимают истинную тактику Кремля.

Маневры российского диктатора Владимира Путина по затягиванию мирных переговоров не бесконечны, рано или поздно в США поймут настоящую тактику Кремля. Об этом заявил офицер батальона "Свобода" НГУ Андрей Ильенко в эфире "Киев24".

"Каждый раз им (США) заявляют, что мы готовы договариваться, мы готовы обсуждать, мы настроены конструктивно. Потом, когда дело доходит до конкретики, оказывается, что они не готовы, они не собираются уступать ни по одному пункту, они ставят абсолютно нереалистичные максималистские требования и фактически срывают любые переговоры", - сказал он.

При этом, по его словам, Путин пытается выдать Украину крайней, но это уже много раз видели и в США.

"Но все же, мне кажется, что есть определенные конструктивные силы, в том числе и в нынешней американской администрации, которые прекрасно понимают, в какую игру играет Россия. И я все же думаю, что лимит этих вот маневров шулерских от Путина, он не бесконечен. Рано или поздно все равно он завершится. И все же американской администрации придется принимать ту реальность, которая есть, что Россия - это стратегическая угроза, стратегическая угроза для запада, стратегическая угроза мировому порядку", - пояснил Ильенко.

Он подчеркнул, что в США поймут, что россияне не собираются завершать войну на сегодняшний день и для того, чтобы война завершилась, надо усиливать давление на Россию, прежде всего, помощью Украине и максимально жесткими санкциями против Москвы.

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон опасается, что Соединенные Штаты могут предать Украину во время мирных переговоров с РФ, в частности в вопросе украинских территорий, оккупированных Россией. Также США могут не предоставить ясности относительно послевоенных гарантий безопасности Украины.

По данным СМИ, канцлер Германии Фридрих Мерц и Макрон имеют глубокое недоверие к США, когда дело касается мирных переговоров с Украиной и Россией.

