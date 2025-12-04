Сейчас уровень локализации производства достигает около 50%.

Чешская компания Czechoslovak Group (CSG) за 2025 год планирует изготовить в Украине полторы сотни тысяч боеприпасов двух калибров НАТО в сотрудничестве с конструкторским предприятием "Украинская бронетехника". Об этом рассказал директор по внешним связям CSG Ян Гамачек в интервью LIGA.net.

По его словам, около 100 тысяч боеприпасов составят 155 миллиметровые снаряды, которые подходят для артиллерии НАТО. Еще 50 тысяч боеприпасов - это 105-мм боеприпасы.

Гамачек отметил в разговоре с журналистами, что сейчас уровень локализации производства достигает около 50%. Он уточнил, что главным образом речь идет о корпусах снарядов и финальной сборке боеприпасов.

"Мы предоставляем ключевые компоненты, такие как подрывники и пороховые заряды. Цель - увеличить эту локализацию до 80%", - подчеркнул директор по внешним связям CSG.

НАТО обошло Россию в производстве боеприпасов

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не отстает от России в производстве боеприпасов. По его словам, до недавнего времени РФ производила больше боеприпасов, чем все союзники НАТО вместе взятые, но это уже не так.

В частности, как сказал Рютте, сейчас в странах НАТО производят больше боеприпасов, чем производили в предыдущие десятилетия. Он подчеркнул, что такой прогресс необходимо развивать и в других направлениях.

