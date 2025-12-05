По словам военного, реальные планы противника еще предстоит понять.

Российские оккупационные войска резко увеличили активность на участке в направлении населенного пункта Малиновка Донецкой области. Об этом сообщает старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", который является автором Телеграм-канала "Офицер".

"Краматорское направление становится уже постепенно поистине Краматорским. Связано это с резким увеличением активности противника на участке в направлении Малиновки, где расстояние от Краматорска до ЛБС (линии боевого соприкосновения – ред.) составляет и так около 16 км, что в нынешних реалиях не так и много, чтобы город в полном объеме в ближайшей перспективе ощутил на себе все деструктивные процессы этой войны", – пишет он.

По словам военного, реальные планы противника еще надо понять – делает ли враг это для ухудшения ситуации на Северском направлении, или для движения уже в сторону самого Краматорска.

Видео дня

"Так или иначе с подобной тенденцией со временем может спокойно встать вопрос обороны города Краматорск, и командование должно предусмотреть и быть готовым к подобному развитию событий", – констатировал "Алекс".

Война в Украине: вы могли это пропустить

Генштаб ВСУ подтвердил поражение одного из крупнейших химических предприятий России. Речь идет о заводе "Невинномысский Азот", который находится в Ставропольском крае РФ. Был поражен один из цехов производства, на объекте зафиксирован пожар.

Тем временем в Яровой Донецкой области бойцы Сил специальных операций ликвидировали группу российских оккупантов. Среди них был африканец с позывным "Малик".

Вас также могут заинтересовать новости: