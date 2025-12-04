В ноябре 84% из 5400 российских дронов в Украине удалось сбить и нередко это происходило с помощью вертолетов.

Россия продолжает безжалостные бомбардировки Украины, используя ударные дроны-камикадзе. Только в прошлом месяце страна-агрессор запустила более 5400 ударных дронов типа "Шахед". Чтобы попытаться переломить ход войны, РФ установила на некоторые беспилотники ракеты "воздух-воздух" Р-60, сообщает Forbes.

Издание отмечает, что 84% из 5400 российских дронов в Украине удалось сбить и нередко это происходило с помощью вертолетов. По этой причине Россия решила повысить ставки и остастить "Шахеды" ракетами для сбивания этих вертолетов.

Указывается, что "Шахеды", как правило, летят со скоростью примерно 193 км в час и следуют заранее запрограммированным курсом. Издание добавляет, что оператор не управляет беспилотником, поэтому он не имеет представления о ситуации и не делает ничего, чтобы избежать наземного огня или воздушных угроз.

По этой причине вертолет может относительно легко подлететь к нему и обстрелять из пулемета, пока он не упадет. Примечательно, что уже есть много видео, на которых украинские вертолеты сбивают дроны с помощью пулеметов или пушек, установленных на башне или же стрелки из дверных люков сбивают дрон с близкого расстояния

В материале отмечается, что Украина имеет сложную многоуровневую систему противовоздушной обороны, включающую средства радиоэлектронной борьбы, самолеты, ракеты, беспилотные самолеты-перехватчики и мобильные наземные подразделения.

Россия приняла различные меры для того, чтобы сделать ударные беспилотники типа "Шахед" менее уязвимыми. В частности, они оборудовали их камерами и модемами, чтобы операторы могли уклоняться когда дроны становятся мишенью. Теперь же они пошли еще дальше, вооружив свои дроны.

Издание рассказало, что 1 декабря украинский эксперт по электронной войне Сергей "Флеш" Бескрестнов выложил фото со сбитым "Шахедом", который был оснащен ракетой. Он добавил, что ракета R-60 предназначена для сбития вертолетов и тактических самолетов, которые охотятся на Shahed.

Что известно о ракете R-60?

В статье указывается, что ракета R-60, также известная под названием НАТО AA-8 Aphid или Vympel, является ракетой класса "воздух-воздух" малой дальности. С самого начала ее использовали истребители в 1970-х годах.

Это инфракрасная ракета, которая наводится на тепло двигателя цели и имеет дальность действия около 8,05 км/ч. Детонатор ближнего действия срабатывает вблизи цели, а боеголовка имеет набор шарнирных стальных стержней, которые разворачиваются в огромное кольцо, движущееся с достаточной скоростью, чтобы прорезать самолет.

Указывается, что хоть эта ракета и считается самой легкой из типа "воздух-воздух", но ее вес составляет более 45 кг. Это значительный дополнительный вес, а вооруженный ракетой Shahed, вероятно, не имеет боеголовки. Беспилотник, вооруженный ракетой, является истребителем-сопровождающим для противодействия самолетам и не имеет возможности поражать наземные цели.

Издание отмечает, что наведение ракеты может быть достаточно сложной задачей для оператора дрона даже при условии хорошей связи. Оператор дрона должен развернуть дрон и захватить цель в узком поле зрения ракеты, а затем удерживать ее там достаточно долго, чтобы ракета смогла зафиксировать цель перед запуском. Добавляется. что это возможно в случае медленной цели, которой является вертолет.

В материале указывается, что эти ракеты могут быть эффективными против вертолетов. Приводятся данные, что американский аналог R-60, Sidewinder, имеет эффективность поражения до 80%. Например, ранние модели Sidewinders имели эффективность поражения лишь 10%, и российские ракеты могут попадать в нижнюю часть этого диапазона.

Добавляется, что хотя вооруженные Shahed отдельно не представляют серьезной угрозы для вертолетов, РФ может изменить ситуацию. В частности, при перехвате достаточного количества "Шахедов" даже если один из них будет иметь ракету, повышается риск потерять ценный вертолет.

Ранее УНИАН сообщал, что украинские военные получили новые дроны-перехватчики. Они стали еще более быстрыми и показывают лучшие результаты в небе. Более того, эти дроны уже показали свою эффективность на горячих направлениях фронта. Указывается, что украинский дрон-перехватчик позволяет эффективно уничтожать широкий спектр вражеских целей - Mavic, Молния, ZALA, Supercam, Орланы, Ланцеты, Герани и их модификации.

Также мы писали, что авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко отметил, что Россия использовала украинскую идею, поскольку наши военные первыми с помощью морского беспилотника сбили вертолет, а затем и российский истребитель. Романенко отметил, что хотя на наших самолетах и вертолетах установлена система предупреждения о ракетных пусках, но она не везде совершенна. Поэтому экипажам, которые сбивают " Шахеды" в воздухе надо заботиться не только о том, чтобы догнать "Шахеда" и сбить его, а еще и заботиться о собственной безопасности.

