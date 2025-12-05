Одно известно без сомнений: эту статую не принесли в Гизу из другого места. Она существовала здесь всегда, просто в несколько иной форме.

Когда кто-то упоминает Египет, среди первых ассоциаций - пирамиды Гизы и Сфинкс. Зачем были нужны пирамиды, вроде бы понимают все - это огромные мавзолеи и ворота в загробную жизнь для царей Египта. А зачем нужен Сфинкс? Вот тут уже ответить сможет не каждый.

Классическая теория происхождения Сфинкса

Как пишет Sky History, Сфинкс - это известняковая статуя в 78 метров длиной и 20 метров высотой, расположенная на плато Гиза, рядом со знаменитыми пирамидами. По принятой сегодня теории, Сфинкса создали во времена царя Хефрена, который правил примерно 4500 лет назад.

Важно уточнить, что эту статую не приносили на плато Гиза из какого-то другого места. На самом деле она представляет собой кусок известняковой скалы, которую обработали инструментами так, чтобы она напоминала льва с телом человека.

Относительно того, почему его вообще сделали, существует немало теорий. По одной из них, Сфинкс имеет лицо самого царя Хефрена, и его назначение - защищать погребальный комплекс этого царя. Пирамида Хефрена расположена здесь же в Гизе.

Историк Беттани Хьюз описала Сфинкса как "монументального сторожевого пса, который следил за гробницей фараона".

Здесь стоит заметить, что правильнее все же говорить Большой Сфинкс. Потому что эта статуя - далеко не одна такая в Египте. Мифическое существо сфинкс было знаковым в древнеегипетской культуре. Для древних египтян Большой Сфинкс был вполне понятным символом, а его присутствие возле пирамид - строгим предупреждением о недопустимости вторжения в гробницы царей.

Альтернативная версия происхождения Сфинкса

Существуют археологические доказательства в подтверждение общего мнения о том, что Сфинкс датируется правлением Хефрена. Но эти доказательства не являются стопроцентно надежными и их можно интерпретировать. Поэтому некоторые египтологи указывают на признаки того, что сооружение могло быть создано гораздо раньше.

Историк Роберт Шох утверждает, что обнаружил заметные следы водной эрозии на Сфинксе, которых нет на соседних памятниках Гизы. По его мнению, это доказывает, что статую на самом деле вырезали задолго до пирамид, "когда был гораздо более умеренный климат" с большей влажностью и количеством осадков. Поэтому Шох убежден, что Сфинкса построила цивилизация, которая существовала раньше древних египтян.

Однако и эта теория не является безупречной. Водная эрозия на Сфинксе может быть связана с разливами Нила.

История Египта: другие интересные публикации

Как писал УНИАН, одной из самых невероятных, но правдивых историй, связанных со Сфинксом, является визит японских самураев в Египет. В архивах сохранилось зернистое фото 1864 года, на котором изображена делегация посольства Японии, стоящая перед Большим Сфинксом в Гизе.

Это фото было сделано в уникальный промежуток времени, когда уже существовала технология фотографии, а Япония только начала выходить из самоизоляции и не успела избавиться от атрибутов средневекового общества. Как вот слой самураев, которые и побывали у Сфинкса в середине позапрошлого века.

