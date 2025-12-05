Европейским лидерам стоит прекратить играть роль шута перед "хозяином" в Вашингтоне, пишет британский журналист.

Европа умудрилась поставить себя в абсурдную позицию, когда львиную часть расходов на поддержку Украины несут европейцы, когда безопасность континента очень зависит от исхода войны, но вместе с тем европейцы практически отстранены от переговоров об очертаниях будущего мира. Об этом на страницах Sky News пишет международный обозреватель Джон Спаркс.

"Война в Украине стала войной Европы (...) Европейским лидерам придется относиться к Украине как к чрезвычайной ситуации, которой она является на самом деле, или столкнуться с последствиями. Сейчас они занимают позицию, которую многие считают абсурдной", - пишет журналист.

Он отмечает, что именно страны Европы сейчас несут все бремя внешней поддержки Украины, которое ранее они делили пополам с США. Но несмотря на то, что европейцы "оплачивают счета", за столом переговоров их нет: РФ прямо выступает против этого, а США не особо в этом заинтересованы.

Политический аналитик Марк Де Вор из Университета Святого Андрея (Шотландия) объясняет эту ситуацию "отсутствием видения, координации и лидерства на всем континенте". Он призывает европейских лидеров прекратить ходить на поклон к Вашингтону и заискивать перед "папочкой" (так генсек НАТО Марк Рютте назвал Дональда Трампа во время саммита альянса летом).

"Пожалуйста, не делайте этого. Не унижайте нас всех перед камерами в Овальном кабинете. Европа - это наш континент, наше будущее решается здесь, а не там. Мы не бедные, у нас есть варианты, мы наконец-то можем решить помочь Украине в полном объеме", - заявил аналитик.

Автор публикации предостерегает, что Европе очень не понравится то, как будет выглядеть Украина, если ее заставят капитулировать.

"Представьте себе нестабильную страну на границе с Европой с лидером-марионеткой России, или же борьбой различных групп за контроль. Население неспокойно, тысячи мужчин пострадали и травмированы войной. Миллионы беженцев ищут убежища в Европе", - пишет журналист, призывая Европу набраться политической смелости и одобрить передачу Украине замороженных активов РФ, даже если это решение не будет безупречным юридически.

Война в Украине: политические переговоры

Как писал УНИАН, еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС должен перестать ждать очередных инициатив США по Украине и разработать собственный мирный план, поскольку американские предложения - как недавний "план Трампа", созданный без участия Европы и Украины и тайно обсужденный в Москве - могут появляться регулярно и не учитывать европейских интересов.

Также мы рассказывали, что во время секретной телефонной конференции европейские лидеры - в частности Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц - выразили глубокое недоверие к США, опасаясь, что американские переговорщики могут предать интересы Украины во время мирных переговоров с Россией, особенно по вопросу оккупированных территорий и будущих гарантий безопасности. Макрон предупредил о "большой опасности" для Киева, а Мерц посоветовал Зеленскому быть крайне осторожным, отметив, что США могут "играть в игры" с обеими сторонами.

