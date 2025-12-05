Ученые использовали фотометрические наблюдения 3I/ATLAS и сравнили их с нетронутыми углеродными хондритами из коллекции метеоритов NASA в Антарктиде.

Согласно новым предварительным исследованиям, межзвездная комета 3I/ATLAS может быть примитивным углеродным объектом, в котором спектры объекта сравниваются с нетронутыми образцами NASA из Антарктиды. Кроме того, наш третий межзвездный гость, похоже, также переживает криовулканическую активность во время своего первого близкого сближения за (возможно) 10 миллионов лет, пишет IFL Science.

Издание отмечает, что последние анализы в основном сосредотачивались на вероятности разрушения 3I/ATLAS во время его близкого сближения со звездой, международную команду ученых также интересовала идея 3I/ATLAS как "древнего выжившего".

Согласно предыдущим исследованиям, этот третий межзвездный посетитель, о котором нам известно, вероятно, путешествовал по межзвездной среде и подвергался воздействию космических лучей, возможно, в течение миллиардов лет.

Видео дня

"С космогонической точки зрения, тело, которое так долго выживает в суровых условиях межзвездной среды, должно иметь значительную механическую прочность. По наблюдениям, 3I также является большим: по оценкам, его диаметр составляет от 0,3 до 5,6 км, а период вращения ~16 часов является достаточным для относительно равномерного распределения солнечного тепла по его поверхности", - указывает в статье команда ученых.

Исследователи добавляют, что высокая скорость входа межзвездной кометы свидетельствует о выбросе в результате близкого столкновения. Хотя, как отмечается, в пределах последних 500 парсеков столкновений со звездами обнаружено не было, нельзя исключать более ранние близкие пролеты. На основе этих данных появилась гипотеза, что 3I/ATLAS может быть углеродным телом, содержащим металлы.

"Каждый элемент периодической таблицы может появляться в газообразной форме и образовывать серию ярких линий, уникальных для этого элемента. Водород не будет похож на гелий, который не будет похож на углерод, который не будет похож на железо... и так далее. Таким образом, астрономы могут определить, какие вещества содержатся в звездах, по линиям, которые они находят в спектре звезды. Этот тип исследования называется спектроскопией", - объясняют в NASA.

В данном исследовании команда использовала фотометрические наблюдения 3I/ATLAS и сравнила их с нетронутыми углеродными хондритами из коллекции метеоритов NASA в Антарктиде.

Примечательно, что эти образцы метеоритов были обнаружены в Антарктиде с 1976 года в рамках программы NASA "Поиск метеоритов в Антарктиде" (ANSMET). В результате сравнения спектры 3I/ATLAS и нетронутых образцов, команда пришла к выводу, что они нашли близкое соответствие с транснептуновыми объектами (TNO) - объектами и малыми планетами за орбитой Нептуна.

"Спектральные сходства указывают на то, что 3I/ATLAS может быть примитивным углеродным объектом, вероятно обогащенным природным металлом и претерпевающим значительные водные изменения во время приближения к Солнцу. Также он подвергается криовулканизму, как и следовало ожидать от первичного транснептунового объекта", - указывает команда исследователей.

Указывается, что хотя термин "криовулканизм" может казаться экзотическим, для TNO он не является чем-то неожиданным. Фактически это явление, когда подземные материалы вырываются из-под поверхности объекта, или, если выразить это немного драматичнее, - ледовые вулканы.

В материале добавляется, что большинство исследований криовулканов проводились на спутниках газовых гигантов Солнечной системы, а также на ТНО, таких как Плутон.

Хотя считается, что 3I/ATLAS находится на расстоянии от 0,3 километра и до 5,6 километра, по мнению исследовательской команды, это ожидаемое поведение для меньшего ТНО, приближающегося к Солнцу.

"Соответствующее увеличение яркости на 2,5 маг при 2,5 а.е., за которым следует быстрое образование диффузной комы, подтверждает активацию летучих компонентов, находящихся близко к поверхности, даже если сублимация водяного льда, вероятно, не была полностью завершена, за исключением, возможно, участков, находящихся близко к поверхности, вследствие достижения более локализованного давления и температуры", - считают ученые.

Другие интересные открытия

Ранее УНИАН сообщал, что в космосе заметили объект, напоминающий "перевернутую планету", что противоречит законам физики. Это астрономическое явление, обнаруженное в 2600 световых годах от Земли, является первой в истории самолинзирующейся двойной системой. Оно ознаменовало выполнение предсказания Эйнштейна о гравитационном линзировании, которое было сделано еще в 1936 году. Энштейн смог рассчитать, насколько сила гравитации может переломить свет звезд.

Также мы писали, что астрономы открыли одну из крупнейших вращающихся космических структур, расположенную в 140 млн световых лет от Земли. Речь идет о гигантской вращающейся космической нити, содержащей "сверхтонкую" цепь из 14 галактик, богатых водородом. Примечательно, что ее протяженность - около 5,5 млн световых лет, а ширина - 117 тыс. световых лет. Добавляется, что эти галактики соединены между собой, словно подвески на браслете.

Вас также могут заинтересовать новости: