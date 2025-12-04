Рекламные буклеты часто преувеличивают прелести туристических мест, поэтому всегда стоит изучать отзывы реальных путешественников, прежде чем выбрать курорт для отпуска. Этого не сделала итальянская тревел-блогер Клавдия Тавани, когда забронировала поездку на тропический остров. Поэтому по прибытию на место она была очень разочарована, пишет Mirror.
Клавдия решила провести две недели в курортном городке Бокас-дель-Торо, расположенном на южной оконечности острова Исла-Колон в Панаме. На это решение ее вдохновил путеводитель Lonely Planet, где курорт описывали как один из последних уголков тропического рая в Центральной Америке. Но правда оказалась другой.
"Там, где гид рассказывал о диких, уединенных пляжах, я находила кучи мусора, которые трудно было игнорировать. Пока другие говорили о скрытой жемчужине, я находила толпы шумных, неуважительных туристов, которые заставили меня чувствовать себя так, будто я попала в ад, а не в тропический рай", - рассказала Клавдия.
По ее словам, на всем курорте нашелся лишь один хороший пляж, тогда как остальные были больше похожими на свалку. Злая ирония заключалась в том, что дома в Италии Клавдия имела неограниченный выбор отличных пляжей.
Проведя в Панаме десять дней и так и не найдя обещанного "тропического рая", женщина решила поехать в соседнюю Коста-Рику. И уже эта страна "превзошла все ожидания", призналась итальянка.
"Я провела месяц, путешествуя там, и встретила невероятно щедрых и гостеприимных людей, исследовала леса, поднималась на кратеры вулканов, занималась рафтингом, зиплайном и снорклингом", - рассказала Клавдия.
