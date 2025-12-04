Особенно европейцам не имеет смысла туда ехать, поскольку для них лучшие пляжи найдутся на родном континенте.

Рекламные буклеты часто преувеличивают прелести туристических мест, поэтому всегда стоит изучать отзывы реальных путешественников, прежде чем выбрать курорт для отпуска. Этого не сделала итальянская тревел-блогер Клавдия Тавани, когда забронировала поездку на тропический остров. Поэтому по прибытию на место она была очень разочарована, пишет Mirror.

Клавдия решила провести две недели в курортном городке Бокас-дель-Торо, расположенном на южной оконечности острова Исла-Колон в Панаме. На это решение ее вдохновил путеводитель Lonely Planet, где курорт описывали как один из последних уголков тропического рая в Центральной Америке. Но правда оказалась другой.

"Там, где гид рассказывал о диких, уединенных пляжах, я находила кучи мусора, которые трудно было игнорировать. Пока другие говорили о скрытой жемчужине, я находила толпы шумных, неуважительных туристов, которые заставили меня чувствовать себя так, будто я попала в ад, а не в тропический рай", - рассказала Клавдия.

По ее словам, на всем курорте нашелся лишь один хороший пляж, тогда как остальные были больше похожими на свалку. Злая ирония заключалась в том, что дома в Италии Клавдия имела неограниченный выбор отличных пляжей.

Проведя в Панаме десять дней и так и не найдя обещанного "тропического рая", женщина решила поехать в соседнюю Коста-Рику. И уже эта страна "превзошла все ожидания", призналась итальянка.

"Я провела месяц, путешествуя там, и встретила невероятно щедрых и гостеприимных людей, исследовала леса, поднималась на кратеры вулканов, занималась рафтингом, зиплайном и снорклингом", - рассказала Клавдия.

