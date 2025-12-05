Инцидент произошел в Красном море.

Командование Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки провело расследование инцидента с ошибочно сбитым американским самолетом F/A-18. Он произошел еще в декабре 2024 года над Красным морем.

Как пишет издание Business Insider, пилот сбитого самолета рассказал следователям, что "увидел перед глазами всю свою жизнь" перед тем, как катапультироваться. Согласно результатам проведенного расследования, экипаж корабля ошибочно принял два истребителя ВМС F/A-18 Super Hornet за противокорабельные крылатые ракеты, выпущенные повстанцами-хуситами в Йемене.

"В результате катастрофической ошибки крейсер USS Gettysburg выпустил ракеты "земля-воздух" по обоим F/A-18, сбив один и едва не попав во второй. Он также нацелился на третий самолет союзника, но так и не нажал на кнопку", – говорится в материале.

Хронология инцидента

Корабль Gettysburg входил в состав ударной группы во главе с авианосцем USS Harry S. Truman, которая была развернута в сентябре 2024 года, а уже через три месяца вошла в Красное море. Там они должны были перенять операции ВМС против йеменских хуситов, которые поддерживались Ираном. Хуситы на тот момент почти год атаковали морские пути.

Через семь дней после вхождения в Красное море, утром 22 декабря, американский корабль случайно сбил самолет Super Hornet. Инцидент военные США описали как "очевидный случай дружественного огня".

"Оба летчика, пилот и офицер по вооружению, благополучно катапультировались с истребителя стоимостью около 60 миллионов долларов, входившего в состав 11-й эскадрильи ударных истребителей (VFA-11) "Red Rippers". Командование провело расследование, которое показало, что инцидент с дружественным огнем мог привести к гораздо большей катастрофе", – рассказывают авторы.

Сначала сообщения об инциденте сосредотачивались на сбитом самолете. Однако расследование установило, что катастрофы едва избежал еще один самолет. Третий борт также оказался на прицеле.

Решение открыть огонь было "ошибочным"

Расследование командования ВМС США указало на ряд нюансов, которые могли привести к сбитию самолета: от недостатков в процессе планирования до недостатков в боевых системах "Геттисберга". Также определенную роль в инциденте могла сыграть усталость экипажа.

Считается, что "решение об открытии огня было ошибочным, если оценивать его с учетом всей информации, имевшейся в распоряжении" командира "Геттисберга".

Другие инциденты с "дружественным огнем"

В мае 2025 года в России ПВО накрыла "дружественным огнем" свой военный самолет. Произошло это во время атаки дронов вблизи Твери.

Видео с атакой по российскому борту тогда разлетелось по соцсетям. Многие предполагали, что это был самолет Ту-160. Однако борт на видео не совпадал по форме с этой моделью. Воздушное судно больше напоминало военный транспортник типа Ту-134 или Ту-154.

