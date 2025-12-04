Британия ввела санкции в отношении российского ГРУ.

Российский диктатор Владимир Путин санкционировал операцию, в результате которой в 2018 году в Солсбери была смертельно отравлена нервно-паралитическим веществом "Новичок" гражданка Британии. Это установило публичное расследование, проведенное в Великобритании, пишет Financial Times.

Отравление Доун Стерджесс

Отмечается, что в отчете бывшего судьи Верховного суда Великобритании лорда Энтони Хьюза говорится, что российское военное разведывательное управление ГРУ несет ответственность за смерть 44-летней Дон Стерджесс. Женщина опрыскала себя жидкостью с "Новичком" из флакона с духами.

Согласно расследованию, предполагаемой целью России был бывший российский шпион Сергей Скрипаль, который перебежал в Великобританию. Он и его дочь Юлия находились в критическом состоянии в больнице в течение недели после покушения в марте 2018 года.

По словам Хьюза, "Новичок" был привезен в Солсбери двумя из трех сотрудников ГРУ, которые прибыли в Великобританию, чтобы убить Скрипаля. В итоге Стерджесс вступила в контакт с нервно-паралитическим веществом позже.

"Существует прямая причинно-следственная связь между действиями всех этих лиц и смертью Дон Стерджесс. Они и только они несут за это моральную ответственность", - сказал бывший судья Верховного суда Великобритании.

Британия ввела санкции против ГРУ

В издании добавили, что вскоре после публикации результатов расследования премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новых санкциях в отношении российского ГРУ. Он подчеркнул, что Великобритания "всегда будет противостоять убийственной машине Путина".

Кроме того, глава МИД Британии Иветт Купер вызвала посла России в Министерство иностранных дел, чтобы потребовать объяснений.

"Отчет подтверждает то, что правительство Великобритании давно оценивало - безрассудное использование Россией нервно-паралитического вещества военного назначения на территории Великобритании привело к смерти британского гражданина. Агентство Великобритании по международному развитию также потребовало прекратить продолжающуюся кампанию враждебных действий России против Великобритании и НАТО", - говорится в заявлении правительства Великобритании.

Британия ввела санкции против группировки ГРУ РФ, причастной к удару по театру в Мариуполе - что известно

Напомним, что в июле Великобритания ввела санкции против российских офицеров военной разведки, которые, в частности, причастны к бомбардировке Мариупольского театра в 2022 году. Санкции были введены против трех подразделений российской военной разведки ГРУ и 18 отдельных шпионов.

По данным МИД Великобритании, сотрудники ГРУ РФ действовали от имени российского диктатора Владимира Путина. Также они причастны к усилиям по поддержке войны против Украины и дестабилизации западных союзников.

Известно, что подразделение 26165 является одним из подразделений, против которых ввели санкции. Оно ответственно за помощь в наведении ракетных ударов по Мариуполю в 2022 году.

