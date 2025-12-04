По замыслу, такие андроиды в будущем займут место людей в рутинных, опасных или однообразных задачах.

Производитель электромобилей Tesla опубликовал ролик с демонстрацией эволюции их "человекоподобного" робота Optimus за последние 2,5 года, и буквально взорвал соцсети – за пару дней ролик набрал 37 миллионов просмотров.

В мае 2023 года андроид еле держался на ногах, неуверенно балансируя при каждом шаге. В декабре 2025-го улучшенная версия Optimus уверенно бегает, органично имитируя при этом движения человека.

Такой прогресс стал возможен благодаря модернизации приводов, улучшения алгоритмов балансировки и комплексной оптимизации конструкции робота. По словам компании, новая версия робота имеет около 40 степеней свободы и "человекообразные" 11‑звенные руки, что позволяет ему взаимодействовать с объектами как человек.

Отмечается, что робот работает от батареи 2,3 кВт·ч, что позволяет работать почти весь день.

Ранее в октябре Илон Маск опубликовал видео, на котором робот Optimus осваивает приемы кунг-фу, почти в точности повторяя движения мастера. В более ранних сценариях Маск признавался, что андроид оперирует под наблюдением оператора, повторяя заранее запрограммированную последовательность действий.

Optimus все еще находится в активной разработке, и ожидается, что вскоре начнется массовое производство. Запустить продажи в компании планируют в 2026-2027 году за ~20 000 долларов (около 820 000 грн). В будущем в мире будет столько же роботов, сколько и людей, считает Маск.

Ранее Маск анонсировал первый полет на Марс в 2026 году – на ней полетит робот Optimus, который и станет первым колонистом.

