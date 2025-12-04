Nvidia прекратила поддержку видеокарт GTX 1000 и 900: что изменится для владельцев

При этом та же GTX 1080 Ti даже сегодня уверенно справляется с большинством новых игр.

NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce 590, который ознаменовал собой окончание официальной поддержки видеокарт, построенных на архитектурах Maxwell (GTX 900) и Pascal (GTX 1000). Эти серии "винтажных" GPU ранее определили целую эпоху в развитии ПК-гейминга.

Актуальный драйвер Nvidia поддерживает либо видеокарты семейства GeForce RTX, либо серию GeForce GTX 16. Все остальные "зеленые" видеокарты поддерживаются только в более ранних версиях драйверов, пишет портал VideoCardz.

Для владельцев GTX 10XX/900 это означает, что современные игры могут работать менее стабильно или медленнее, особенно новые AAA-проекты с требованием трассировки лучей и технологий ИИ. Старые приложения и игры, не требующие последних возможностей GPU, по-прежнему будут работать, но без гарантий оптимальной совместимости.

При этом NVIDIA пока что полностью не прекращает обслуживание старых GPU – какое-то время они продолжат получать квартальные обновления безопасности, но без Game Ready-оптимизаций и технических улучшений.

Архитектуры Maxwell (GTX 900), Pascal (GTX 1000) и Volta (Titan V) появились между 2014-2017 годами и за десятилетие доказали свою актуальность. Однако с появлением новых технологий, включая рейтрейсинг и ИИ-апскейлинг, эти GPU устарели, и компания решила сосредоточиться на поддержке новых поколений видеокарт.

Что интересно, с этим же драйвером Nvidia вернула поддержку PhysX для видеокарт серии GeForce RTX 50, которую убрала в феврале. Теперь на современных карточках должны нормально работать Mafia 2, Assassin's Creed 4 Black Flag, Mirror's Edge и другие старые хиты.

