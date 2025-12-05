За безопасность отвечает принимающая сторона, отметил советник президента.

Во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Ирландию самолет с главой государства действительно преследовали неизвестные дроны.

Об этом сказал журналистам советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, сообщает "РБК-Украина". Отмечается, что инцидент не повлиял на ход визита.

"За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным действительно были такие дроны, но это не повлияло на визит и не заставило что-то менять в визите", – пояснил Литвин.

Инцидент с дронами и самолетом Зеленского

Издание The Journal со ссылкой на источники писало, что самолет с президентом Зеленским на борту перед посадкой в ирландском Дублине преследовали неизвестные дроны.

Запрет на полеты нарушили четыре беспилотника. Они шли по той же траектории, что и самолет с украинским лидером. Отмечалось, что борт приземлился немного раньше, чем планировалось.

Источники журналистов добавили, что неизвестно, были ли дроны запущены с суши или с какого-то корабля. Издание отметило, что позже эти же дроны кружили над кораблем ирландских ВМС "LÉ William Butler Yeats". Его тайно вывели в море перед визитом Зеленского.

Правоохранительные органы Ирландии проводят расследование.

