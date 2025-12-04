Премьер Бельгии уверяет, что его страна "полностью поддерживает Украину".

Бельгия может поддержать предоставление Украине так называемого "репарационного кредита" за счет замороженных активов Российской Федерации. Но для этого Евросоюз должен выполнить три условия, заявил бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер.

"Распространяется много ложных инсинуаций, чтобы оказать на нас давление, но наши условия являются разумными и конструктивными. Мы не собираемся обременять себя безответственными рисками", – написал он в соцсети X.

Де Вевер отмечает, что использование активов, которые находятся в депозитарии Euroclear, может иметь потенциально негативные последствия как для Бельгии, так и для Европы. Поэтому одним из условий для поддержки выделения "репарационного кредита" он называет обеспечение "полной взаимной ответственности за риски".

Видео дня

"В соответствии с действующими двусторонними соглашениями о защите инвестиций, компенсации за незаконную экспроприацию могут значительно превышать стоимость самих активов и включать сложные проценты, а также нереализованную прибыль. Поэтому, с нашей точки зрения, гарантии должны с первого же дня покрывать все потенциальные финансовые обязательства", – пояснил бельгийский политик.

Вторым условием де Вевера является "обеспечение ликвидности и защиты от рисков". Бельгия хочет удостовериться, что депозитарий Euroclear будет иметь необходимые ресурсы в случае необходимости. К примеру, если депозитарий попадет под российские санкции или Центробанк РФ потребует компенсации.

Наконец, третье условие заключается в том, что Брюссель ожидает справедливого распределения расходов. По словам де Вевера, участие в операции должны принимать все государства-члены ЕС, которые имеют на хранении российские активы:

"И мы должны потребовать эти средства пропорционально и равномерно от всех учреждений, которые находятся на территории Европы, и, в идеале, даже шире, чем территория Европы – включая страны, входящие в "коалицию решительных".

При этом премьер Бельгии уверяет, что его страна "полностью поддерживает Украину".

"Мы лояльны к Украине. Мы всегда будем выбирать мир, свободу и демократию. Мы готовы идти на жертвы, но нельзя требовать невозможного от нашей страны. Это позиция правительства, и я надеюсь получить поддержку парламента", – говорится в заявлении Барта де Вевера.

Российские активы: что еще говорил премьер Бельгии

Накануне в интервью одному из бельгийских изданий Барт де Вевер также комментировал вопрос использования замороженных российских активов для предоставления кредита Украине. По его словам, он будет делать "все", чтобы заблокировать этот вопрос без распределения ответственности.

Также он назвал проигрыш России "полной иллюзией" и нежелательным развитием событий.

"Но кто действительно верит, что Россия проигрывает в Украине? Это сказка, полная иллюзия. Даже нежелательно, чтобы она проиграла и в стране, которая имеет ядерное оружие, воцарилась нестабильность. И кто верит, что Путин спокойно согласится на конфискацию российских активов?" – заявил политик.

Вас также могут заинтересовать новости: