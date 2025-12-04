Важно уметь признавать свои ошибки.

Если ваши отношения ощущаются застывшими, то вы не одиноки, успокаивает доктор психологических наук, доцент психиатрии в Медицинской школе Джорджтаунского университета Курт В. Эла.

В колонке для Psychology Today он приводит данные Talker Research, согласно которым около четверти американцев переживают "плато в отношениях". Самыми распространёнными признаками застоя являются отсутствие романтических жестов (50%), рутинная и менее страстная близкая жизнь (46%) и отсутствие содержательных разговоров (41%). Однако, по словам эксперта, существуют реальные способы "перезагрузить" отношения:

1. Приоритет - друг другу

Это звучит очевидно, но часто забывается в повседневной жизни. Важно "видеть" партнера: отложить телефон за ужином, поддерживать зрительный контакт и выбирать друг друга, несмотря на работу и другие обязанности. Если что-то мешает, признайте это и старайтесь делать лучше в следующий раз.

Видео дня

2. Еженедельные проверки состояния отношений

Назначайте время раз в неделю, чтобы обсудить, как дела между вами. Это не должно быть стрессовым, поэтому важно, чтобы встреча была спокойной и открытой. Такие регулярные разговоры помогают избежать недоразумений и укрепляют связь.

3. Сверхкоммуникация

Уменьшение общения часто ведет к отчуждению, обидам и тревоге в отношениях. Делитесь событиями дня, веселыми или сложными историями, чтобы повысить эмпатию и чувство общности.

4. Культура благодарности

Важно замечать и ценить действия партнера. Когда пара отчуждена, люди часто перестают замечать старания другого, а иногда даже превращают отношения в соревнование. Благодарность за маленькие вещи стимулирует положительную взаимность.

5. Сила физического контакта

Прикосновения укрепляют эмоциональную связь и повышают уровень окситоцина, который снижает стресс и создает ощущение безопасности в отношениях.

6. Вместе получайте удовольствие

Жизнь тяжелая, и часто мы загружены работой, счетами и обязанностями. Однако важно находить время на совместную радость и веселье, которые помогают сохранить тепло и легкость в отношениях.

Напомним, ранее мы публиковали 11 фраз, на которые стоит обратить внимание, если их начала использовать ваша партнерша.

Вас также могут заинтересовать новости: