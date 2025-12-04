Ставки не могут быть выше, и никто не является неприкосновенным, предупреждают фанатов.

Prime Video представил новые постеры пятого сезона сериала "Пацаны", которые демонстрируют масштаб разрушений во время финального противостояния.

В Instagram-аккаунте проекта можно увидеть снимки Билли Бутчера (Карл Урбан) и Хоумлендера (Энтони Старр), которые выходят на трек прямой конфронтации. В описаниях предупреждают, что зрители увидят "выжженную землю":

"Шок и благоговение. Кровь и кости. Все это выйдет в 2026 году".

Во время панельной дискуссии на FAN EXPO Урбан намекнул, что 5 сезон не будет терять времени на подготовку финальной арки сериала, и смерти начнутся уже в премьерной серии сезона.

"Я думаю, мы бросим вас в водоворот событий, но в хорошем смысле, потому что ставки будут максимально высокими. В 5 сезоне на эмоциональном уровне, что касается персонажей и вашей привязанности к ним, следует ожидать больших потрясений уже в самом начале первого эпизода. Пожалуй, именно это заставит вас осознать: "О, это действительно серьезно", - цитирует его Screen Rant.

Американский супергеройский драматически-комедийный проект основан на комиксах Гарта Энниса и Дарика Робертсона. Он выходит на Prime Video и сочетает черный юмор, насилие, политическую сатиру и социальные комментарии относительно культуры супергероев.

События сериала показывают альтернативную реальность, где супергерои не всегда хороши, поскольку многие из них коррумпированы, властолюбивы и опасны для общества. Ожидается, что финальный сезон "Парней" выйдет на Prime Video в 2026 году.

