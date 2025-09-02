Также российские диктатор уверяет, что Россия ни на кого не нападала и нападать не намерена.

На фоне очень результативной кампании украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре диктатор РФ Владимир Путин призвал своих друзей в Европе перекрыть Украине поставки топлива и электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Китае, Путин заявил, что Россия якобы не наносила ударов по украинской энергетике "особенно в зимний период". По его словам, в России якобы "очень долго терпели" украинские удары по российской энергетике и "после этого начали отвечать".

"И мы отвечаем, конечно. Ну, так скажем, серьезно. И это правда. В ответ украинская сторона пытается нанести ущерб нам, но наносит ущерб и нашим партнерам", – сказал Путин, подразумевая удары по нефтепроводу "Дружба", на котором сидят дружественные РФ правительства Венгрии и Словакии.

Видео дня

Диктатор подчеркнул, что Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих восточноевропейских соседей.

"Закройте им поставки газа, которые идут, закройте им поставки электроэнергии. И они сразу поймут, что есть какие-то пределы в нарушении чужих интересов", – сказал Путин в разговоре с Робертом Фицо.

Кроме того, российский диктатор сделал и ряд других заявлений. В частности, несмотря на прямо сейчас идущую агрессию против Украины, он утверждает, что у России якобы никогда не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать. По словам Путина, "истерия" на эту тему в Евросоюзе – это якобы "провокация или полная некомпетентность".

Также Путин похвалил администрацию президента США Дональда Трампа, которая отказалась бесплатно помогать Украине и не ввела никаких новых санкций против России. По словам Путина, при Трампе Америка начала слышать Россию, что якобы подтвердил саммит на Аляске.

Диктатор сообщил, что обсуждал с Трампом на Аляске варианты обеспечения безопасности Украины после завершения конфликта. Он выразил уверенность, что консенсус по обеспечению гарантий безопасности Украины найти возможно.

Российский диктатор заверил, что Россия готова сотрудничать с США на незаконно захваченной Запорожской АЭС: якобы эти вопросы уже косвенно обсуждались.

Удары по "Дружбе"

Как писал УНИАН, в течение августа Силы обороны Украины провели серию успешных ударов по российской нефтяной отрасли, которая обеспечивает Кремлю источник финансирования военной агрессии. Кроме ударов по нефтеперерабатывающим заводам, несколько раз были атакованы разные участки нефтепровода "Дружба". Через него нефть транспортируется не только внутри России, но также идет на экспорт в Беларусь, Словакию и Венгрию, где при власти дружественные РФ правительства.

Венгерский премьер Виктор Орбан даже лично пожаловался на эти удары президенту США Дональду Трампу, с которым у него хорошие отношения.

Кроме того, Венгрия запретила въезд в ЕС командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, назначив его ответственным за удары по "Дружбе".

Кроме того, Венгрия пригрозила Украине перекрыть поставки европейского электричества и газа, если удары по "Дружбе" не прекрататся.

Вас также могут заинтересовать новости: