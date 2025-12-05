Эти красавцы происходят из южной Индии и Шри-Ланки.

В Рио-де-Жанейро в первый и в последний раз в своей жизни цветут высокие пальмы талипот. Об этом рассказывает Associated Press.

Эти удивительные пальмы находятся в парке Фламенго. Они были представлены в 1960-х годах бразильским ландшафтным архитектором Роберто Бурле Марксом.

"В конце своей жизни, которая может длиться от 40 до 80 лет, пальма выпускает центральный пучок, усеянный миллионами маленьких кремово-белых цветков, которые поднимаются высоко над ее веерообразными листьями", – говорится в материале.

Журналисты рассказывают, что 42-летний гражданский инженер Винисиус Ванни даже надеялся собрать саженцы, чтобы пальмы увидели следующие поколения:

"Я, наверное, не увижу, как они зацветут, но они будут там для будущих поколений".

Пальмы талипот происходят из южной Индии и Шри-Ланки. Они могут вырастать до 30 метров в высоту, а во время цветения способны давать около 25 миллионов цветов. Если эти цветы будут опылены, то дадут плоды, которые впоследствии могут стать саженцами.

Кроме парка Фламенго, в Рио уникальные пальмы талипот можно найти в Ботаническом саду. Там они тоже цветут, поскольку были завезены вместе с теми, что посажены в парке.

Пальмы имеют одинаковый метаболизм и подвергались воздействию одинакового бразильского ритма дневного света, объясняет этот феномен биолог из Государственного университета Рио-де-Жанейро Алине Сааведра.

Хотя эти пальмы и не являются инвазивными из-за медленного развития, бразильские законы об охране окружающей среды строго регулируют транспортировку видов, которые происходят с другого континента, акцентировала она.

