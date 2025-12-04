В течение дня состоялись дополнительные встречи с кандидатами на эту должность.

В ближайшее время будет решение относительно нового главы Офиса президента Украины после отставки Андрея Ермака.

Такое заявление сделал глава государства Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 декабря. По словам президента, в течение дня состоялись дополнительные встречи с кандидатами на эту должность.

Говорили в том числе о форматах работы Офиса президента.

"Мы обсудили форматы работы Офиса, взаимодействие с другими государственными институтами, которое нужно для интересов Украины. В ближайшее время будет решение относительно нового главы Офиса", – рассказал Зеленский.

Президент также отметил, что сегодня представители Украины встретятся в США с командой Дональда Трампа, чтобы получить информацию о переговорах в Москве.

"Наша задача сейчас – получить полную информацию о том, что прозвучало в России, какие еще поводы нашел Путин, чтобы затянуть войну и чтобы давить на Украину, на нас – на нашу независимость. Украина готова к любым вариантам развития событий, конечно, мы будем работать максимально конструктивно со всеми нашими партнерами, чтобы мир все же был и чтобы это был достойный мир. Только достойный мир означает реальную безопасность, мы вполне осознаем, что для этого и сейчас нужна, и будет нужна поддержка партнеров", – подчеркнул он.

Изменения в Офисе президента

Напомним, 28 ноября 2025 года Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности руководителя Офиса президента.

Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении, а также анонсировал перезагрузку ОП.

Официально кандидаты на эту должность пока не назывались.

