Ведущая в прекрасной форме.

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк вернулась к занятиям боксом и показалась подписчикам в спортивном зале.

38-летняя ведущая шоу "Хто зверху?" в последние дни делилась фотографиями и видео из Хмельницкого, куда приехала, чтобы навестить своих родителей. Сегодня блогерша опубликовала в своем Instagram-аккаунте короткое видео, на котором можно увидеть занятия по боксу.

О новом увлечении Леся рассказывала еще летом прошлого года, шутливо предостерегая других "не рыпаться" в ее сторону. Уже в этом июне стало известно, что она ждет ребенка. Новое видео свидетельствует о том, что блогерша уже активно занимается спортом.

Как известно, Леся Никитюк долгое время хранила личную жизнь подальше от публичности, но в 2024 году стало известно, что ее избранником является военнослужащий Дмитрий Бабчук, с которым она начала появляться на публике.

В начале 2025 года Дмитрий сделал Лесе предложение, и именно в этот период усилились слухи о ее беременности. Лишь в июне она официально сообщила, что ждет ребенка, показав фото с животиком. По словам самой Леси, беременность проходила легко.

15 июня Леся родила своего первенца - сына, которого вместе с Дмитрием они назвали Оскаром, уже через несколько дней она обнародовала первые фото с младенцем. Вскоре Леся постепенно начала возвращаться к работе, рассказав, что ей активно помогают близкие, когда она занята съемками.

