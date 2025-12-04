В Украине в пятницу будут выключать свет: кто будет сидеть в темноте

В "Укрэнерго" напомнили, что продолжительность отключений может измениться.

В пятницу 5 декабря во всех регионах Украины будут круглосуточно поочередно отключать свет, сообщает "Укрэнерго".

Как отметили в компании, графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59. Объем отключений составит от 0,5 до 3 очередей.

Промышленные предприятия в течение следующих суток должны ограничить использование электроэнергии до определенного лимита, поскольку будут действовать графики ограничения мощности.

Диспетчеры энергосистемы напомнили, что продолжительность отключений света может измениться и посоветовали следить за информацией на страницах соответствующих облэнерго.

Графики для Киева и Киевской области

Компания ДТЭК обнародовала графики отключений света для Киева и области на 5 ноября. Согласно им, в столице в первую зимнюю пятницу свет будут поочередно отключать всем очередям потребителей на 3,5-7 часов.

В столичной области потребителей ожидает подобное количество часов без света. Согласно графику ДТЭК на 5 декабря, свет будут поочередно отключать всем очередям потребителей на 3,5-7 часов.

Отключения света в Украине

Как сообщал УНИАН, РФ со снижением температуры воздуха активизировала удары по энергосистеме нашего государства. С начала октября враг совершил семь массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты. В частности, в ночь на 25 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины. Основные усилия на этот раз враг направил на Киев.

В Минэнерго добавили, что, кроме Киева, российские дроны и ракеты летели на энергетические объекты еще в пяти областях. В результате атаки без света остались более 100 тысяч потребителей.

Из-за вражеской атаки в Харькове вводили графики подачи воды.

В ночь с 28 на 29 ноября враг нанес массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

