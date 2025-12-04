Теперь 90-100 млрд долларов, которые ежегодно требуются для поддержки военных усилий Украины, бремя, которое ранее делилось поровну со США, должна нести только Европа.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф провел в Москве длительные переговоры с Владимиром Путиным по Украине, но ничего особенного не произошло. Об этом пишет издание The Economist.

Отмечается, что многие ожидали, что команда Трампа продаст суверенитет Украины в обмен на коммерческие сделки. Риск такой "гнусной аферы" теперь, похоже, немного уменьшился.

"Но если европейские правительства думают, что избавились от проблемы, то они ошибаются. Во-первых, может появиться еще один плохой псевдомирный план. Во-вторых, даже если этого не произойдет, Украина в обозримом будущем будет нуждаться в надежной военной и финансовой поддержке, и она должна будет поступать из Европы. Пока не ясно, понимают ли европейцы это", - сказано в статье.

Важно, что теперь 90-100 млрд долларов, которые ежегодно требуются для поддержки военных усилий Украины, бремя, которое ранее делилось поровну со США, должна нести только Европа. Журналисты пишут:

"До тех пор, пока не наступит прочный мир, Европа должна продолжать платить то, что платила раньше, а затем найти дополнительные 50 млрд долларов в год. Россия может продвигаться на поле боя, но только медленно и с огромными затратами людей и денег".

Три стратегические задачи которые стоят перед Европой

Сначала нужно дать понять Путину, что он не может победить, убедив его, что Европа (экономика которой в 10 раз превосходит экономику России) никогда не бросит Украину.

Также Евросоюзу надо успокоить Украину.

Важно показать сторонникам MAGA, что Европа - это не слабый блок, который, как они говорят, живет за чужой счет.

Издание пишет, что по всем трем пунктам Европа не справляется.

"Если Европа не будет - или не сможет - использовать замороженные активы, она должна использовать свой собственный баланс - и сделать это в ближайшее время. Это означает общие заимствования: еврооблигации, облигации стратегической автономии - как бы они ни назывались с политической точки зрения", - сказано в статье.

Отмечается, что Украина нуждается в предсказуемом многолетнем финансировании - пятилетнем пакете, на который она может рассчитывать, чтобы поддерживать свой бюджет, производить снаряды и восстанавливать электростанции.

По мнению экспертов, нынешний подход Европы, который заключается в мелких пожертвованиях, является противоположностью стратегического. Он заставляет Украину жить от одной встречи доноров до другой, поощряет Путина ждать, пока Запад не сдастся, и дает повод тем в ближайшем окружении Трампа, кто утверждает, что Европа неспособна к серьезной государственной политике.

Помощь Украине от ЕС

Комиссар по вопросам обороны ЕС Андрюс Кубилюс заявил, что европейцам пора перестать следовать за президентом США Дональдом Трампом и следует разработать собственный план мира для Украины.

По его мнению, Евросоюз должен быть готовым к решительным действиям в геополитических процессах.

