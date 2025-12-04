Журналист вспомнил, как спецпосланник Трампа Стив Уиткофф описывал российского президента в интервью Такеру Карлсону.

Случайно или намеренно, но российский диктатор Владимир Путин имеет полезного идиота, который руководит Америкой. Международная дипломатия перевернулась с ног на голову, враги стали друзьями, союзники оказались под угрозой, международные законы потеряли силу, пишет журналист Independent Сэм Кили.

Он отмечает, что российская стратегическая политика, известная как доктрина Герасимова, утверждает, что хаос в рядах врага является победой и путем к величию.

Страна-агрессор достигла неожиданного стратегического эффекта, манипулируя администрацией Трампа, которая выкручивалась, пытаясь навязать России победу над Украиной.

Указывается, что в рамках последних усилий Овального кабинета продолжить заискивать перед российским троном, специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером отправились в Москву для проведения переговоров.

После пяти часов переговоров с американской делегацией, в Кремле сделали резкий вывод, что "мы не приблизились к решению кризиса в Украине".

Журналист задается вопросом, почему США берут на себя руководящую роль в этих переговорах и почему это решение одобряют другие "союзники" по НАТО. По мнению Кили, в Европе нет сейчас лидера, готового громко сказать то, что, несомненно, все знают - Трамп не является посредником, когда речь идет об Украине, он просто на неправильной стороне.

"Уиткофф ранее считался поразительно некомпетентным. Он появляется в Кремле, заискивая, как Голум, не делает заметок, пользуется услугами переводчика Кремля и выходит со встреч с Путиным, бывшим подполковником КГБ, полный восторга", - высказал мнение Кили.

В статье упомянуты слова Виткоффа, который в интервью Такеру Карлсону описал российского диктатора Владимира Путина как "замечательного, чрезвычайно умного и честного человека", а также "неплохого парня".

Кили отмечает, что эти описания вызвали отвращение у семей погибших критиков Путина, таких как Алексей Навальный, а также "у всех жителей русскоязычных районов Донбасса, где войска Путина сожгли землю и безжалостно убивали людей".

Указывается, что в одном из наименее неожиданных поворотов войны Путин отклонил последнюю версию плана прекращения огня, который был разработан совместно с Украиной и европейскими лидерами.

Кили предполагает, что российский диктатор хочет, чтобы была принята первая версия "мирного договора", которая, как известно, разрабатывалась совместно с Виткоффом и советником президента РФ Кириллом Дмитриевым.

"Мирный план США" по Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что комиссар по вопросам обороны ЕС Андрюс Кубилюс считает, что Евросоюз должен иметь собственные планы по установлению мира в Украине и обсуждать их с трансатлантическими партнерами. Таким образом, Европа сможет обеспечить себе место за столом переговоров. Кубилюс считает, что наличие двух планов поможет найти наилучший результат.

Также мы писали, что президент Финляндии Александр Стубб предполагает, что любое мирное соглашение о завершении войны в Украине вряд ли будет отвечать всем условиям справедливого мира. При этом, Стубб заверил, что Европа работает над сохранением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. По мнению президента Финляндии, "мир может быть хорошим, плохим или каким-то компромиссом".

