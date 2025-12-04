HBO пока не называл имени актера, который сыграет темного волшебника.

В сети активно распространяют слухи о том, что Лорда Волдеморта в перезапуске "Гарри Поттера" от HBO якобы может сыграть британская актриса и певица Синтия Эриво.

Как пишет The Express Tribune, эти сообщения вызвали широкий резонанс среди фанатов вселенной Джоан Роулинг, однако никаких официальных подтверждений не существует. Спекуляции появились преимущественно из-за сообщений в социальных сетях и вирусного фан-арта, а не из-за заявлений создателей сериала.

Популярность темы возросла после того, как пользователь X опубликовал неподтвержденную информацию вместе с изображением Эриво в роли Волдеморта. Публикация быстро набрала более миллиона просмотров и вызвала активную дискуссию в сети. Это усилилось тем, что в сентябре снова обсуждались возможные кастинги с гендерно-нейтральными ролями.

Фанаты разделились во мнениях: одни выражают возмущение из-за отклонения от описаний Джоан Роулинг, другие поддерживают более инклюзивный подход к кастингу. Тем временем роль Волдеморта в аудиоверсии "Гарри Поттера" получил Мэттью МакФейден ("Гордость и предубеждение", "Наследники") - фанаты считают его подходящим кандидатом и для новой версии от HBO.

Напомним, также фанаты продолжают обсуждают выбор HBO на роль Северуса Снейпа - героя сыграет британский актер Паапа Эссьеду. Некоторые поклонники серии возмутились тем, что он не соответствует описанию Снейпа в книгах.

