Есть много вариантов сократить ежемесячные расходы на электроэнергию, и они выходят за рамки простого выключения света, когда вы выходите из комнаты. Отключение бытовых приборов, когда они не используется, спасет ваш бюджет.

Издание zdne назвало устройства, которые следует отключать, когда они не используются.

Телевизоры, игровые приставки и офисное оборудование

Легко забыть отключить телевизор, который не используется ежедневно, но это происходит чаще, чем вы думаете. Это особенно актуально, если у вас есть телевизор в гостевой комнате или общей зоне, которая не часто используется.

Точно так же принтер, оставленный подключенным к розетке, может обойтись в кругленькую сумму. Он может потреблять от 2 до 6 Вт, когда не используется.

Одна игровая консоль, такая как PlayStation или Xbox, может потреблять от 1,5 до 10 Вт в режиме ожидания. Рекомендуется отключать эти устройства от сети, когда вы уходите из дома или на ночь.

Также стоит отключать от сети звуковые панели и динамики, особенно в помещениях, которые не используются ежедневно.

Кофеварки и кухонные приборы

Только кофеварка может потреблять от 60 до 70 Вт, потому что она должна поддерживать воду в теплом состоянии и готовой к использованию.

Пустой мини-холодильник может потреблять от 50 до 100 Вт энергии, из-за чего вы потратите большем, чем бы хотелось. Если у вас есть мини-холодильник, который вы используете только сезонно, например, в летние месяцы в веранде, лучше отключать его от сети, когда он не используется.

Умные устройства, которые постоянно находятся в режиме ожидания

Большинство умных домашних устройств направлены на повышение энергоэффективности, но они также могут быть "вампирами". Умные устройства постоянно потребляют энергию, потому что они остаются подключенными к Интернету или другому устройству. Однако они, как правило, потребляют очень мало энергии в режиме ожидания.

К примеру, умные лампочки и розетки, хотя и небольшие, всегда потребляют немного энергии - около 1 Вт.

Старые устройства в доме

У многих людей есть старая техника, которая постоянно подключена к электросети. Один кабельный приставной блок, DVR или Blu-ray-плеер может потрепать ваш кошелек.

Огляньте дом и посмотрите, что из подключенных устройств не нужно, включая будильники, базы беспроводных телефонов, электрические чайники, фены и т. д. Отключение этих устройств от сети и подключение их только перед использованием может порадовать результатом.

Ранее УНИАН писал про 7 устройств, которые крадут электроэнергию, пока вы спите.

