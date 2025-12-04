По словам Виталия Зайченко, самая тяжелая ситуация со светом на сегодня в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой области.

Отключения электроэнергии в Украине могут стать короче после дня Святого Николая, который празднуется в Украине 6 декабря. Об этом заявил в эфире телемарафона председатель правления компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

По его словам, это стало возможным благодаря работе ремонтных бригад энергетиков.

"К сожалению, до Николая не удастся сделать такой подарок, а после Николая мы сделаем все возможное, чтобы включить элементы, которые были отключены. Наши коллеги, которые работают с генерацией, также выполняют свою работу. И после включения генерирующего оборудования ситуация также будет улучшаться", - отметил глава компании.

Видео дня

Говоря о нынешней ситуации со светом, Виталий Зайченко отметил, что самая тяжелая она в приграничных и прифронтовых областях.

"В Днепропетровской, Харьковской, Донецкой областях ситуация самая тяжелая. Там отключение света по графикам почасовых отключений может быть более 10 часов, но энергетики делают все возможное, чтобы этот период уменьшить, и, будем надеяться, что в ближайшее время так и будет", - добавил руководитель диспетчера энергосистемы.

Отключения света

Осенью Россия активизировала удары по энергосистеме Украины. В конце ноября враг в седьмой раз, начиная с октября, массированно атаковал объекты энергетики дронами и ракетами. В результате атаки, по состоянию на утро 29 ноября, по данным Минэнерго, было обесточено более 500 тысяч потребителей в Киеве, более 100 000 - в Киевской области и почти 8000 в Харьковской области.

За несколько дней до этого в трех областях были введены аварийные отключения после очередной российской атаки на энергетику.

Вас также могут заинтересовать новости: