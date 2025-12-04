Это предприятие производит базовые компоненты для взрывчатых веществ.

Силы обороны Украины поразили одно из крупнейших химических предприятий страны-агрессора России. Речь о заводе "Невинномысский Азот", что в Ставропольском крае РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Отмечается, что поражение объекта произошло в ночь на 4 декабря в рамках снижения наступательного потенциала, а также возможностей противника по ракетно-бомбовым ударам.

"Завод является критически важной составляющей военно-промышленного комплекса врага с мощностью производства более 1 млн тонн аммиака и до 1,4 млн тонн аммиачной селитры в год, что делает его одним из ключевых поставщиков базовых компонентов для взрывчатых веществ и производства боеприпасов", – говорится в сообщении.

В Генштабе говорят, что этот завод обеспечивает ряд предприятий военно-промышленного комплекса противника. Кроме того, объект выполняет функции химического хаба в системе технического обеспечения боевых действий.

В результате атаки был поражен один из цехов производства, на объекте зафиксирован пожар.

Также в Генштабе информируют о результатах поражения по скоплению живой силы противника на полигоне вблизи Докучаевска, что на временно оккупированной территории Донецкой области. По подтвержденным данным, потери оккупантов составили 60 военнослужащих убитыми и ранеными.

Удары по РФ и оккупированным территориям

4 декабря стало известно, что во временно оккупированном Крыму бойцы спецподразделения Главного управления разведки "Призраки" поразили российский многоцелевой истребитель МиГ-29. Под удар попал и аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш" вблизи временно оккупированного Симферополя.

Ранее была поражена нефтебаза в Орловской области страны-агрессора. В результате атаки дронов там возник пожар.

