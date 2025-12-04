Бойкот объявила и Испания, которая входит в "Большую пятерку" конкурса.

В четверг, 4 декабря, ряд стран объявили об окончательном отказе от участия в песенном конкурсе "Евровидение".

Ирландский вещатель RTÉ заявил, что сегодня в Женеве Европейский вещательный союз разрешил Израилю принять участие в конкурсе, и теперь для него присутствие и трансляция этого шоу невозможны:

"Участие Ирландии остается недопустимым, учитывая ужасные потери жизней в Газе и гуманитарный кризис, который продолжает ставить под угрозу жизни многих мирных жителей. RTÉ остается глубоко обеспокоенным целенаправленными убийствами журналистов в Газе во время конфликта и постоянным отказом в доступе международных журналистов на территорию".

Нидерландский вещатель AvroTros также выпустил заявление, в котором говорится, что участие в конкурсе в нынешних условиях несовместимо с важными для него общественными ценностями. Решение было принято после тщательного анализа информации от широкого круга заинтересованных сторон: от посла Израиля до Amnesty International, Европейского вещательного союза и других.

"12 сентября мы заявили, что серьезные гуманитарные страдания в Газе, подавление свободы прессы и политическое вмешательство во время последнего песенного конкурса несовместимы с ценностями, которые являются для нас фундаментальными", - говорится в сообщении.

Испанский RTVE сообщил, что Испания, вместе с семью другими странами, просила о тайном голосовании относительно участия Израиля, но президентство EBU отказало в этом. Страна бойкотирует нынешний конкурс и отказывается его транслировать.

Также об отказе от участия объявила Словения. Президент правления RTV Slovenia Наталья Горшчак заявила, что EBU отклонил участие представителя России через неделю после полномасштабной агрессии против Украины, но "не смеет отклонить Израиль":

"Мы все в ловушке. Мы заложники политических интересов израильского правительства... Уже третий год подряд общественность требует, чтобы мы сказали "нет" участию любой страны, которая нападает на другую страну. Мы должны придерживаться европейских стандартов мира и взаимопонимания".

Напомним, Израиль также обвиняли в недобросовестных практиках голосования на предыдущем конкурсе. Страна категорически отвергает эти упреки и настаивает, что стала жертвой глобальной кампании дискредитации.

После того, как другие участники начали угрожать бойкотом, EBU объявил об обновлении системы голосования, которая должна укрепить "доверие и прозрачность". Предложенные изменения предусматривают сокращение максимального количества голосов от одного зрителя с 20 до 10, а также расширение состава жюри.

