Десятки тысяч украинских беженцев, которые находятся в Израиле, могут быть депортированы уже в конце года. О таких рисках сообщает израильское издание Haaretz.

Отмечается, что украинцы оказались под угрозой депортации из-за длительной задержки с принятием решения о продлении коллективной защиты властями Израиля. В отсутствие действующего министра внутренних дел, который изначально установил такую защиту как временную меру, полномочия по этому вопросу перешли к премьер-министру Беньямину Нетаньяху.

В начале полномасштабного вторжения было объявлено, что Израиль предоставит временную защиту для 20 000 украинских беженцев, большинство из которых находились в Израиле до войны без легального статуса, а также еще 5000 беженцев, которые были вынуждены бежать от войны. Сначала разрешение на проживание выдали на три месяца. Затем беженцы получили разрешение на проживание и работу, которое нужно было ежегодно возобновлять. Срок действия разрешения подходит к концу в текущем месяце, однако Израиль до сих пор не решил, будет ли оно продлено.

Издание напоминает, что в июне Европейский Союз продлил защиту граждан Украины до марта 2027 года. Три месяца назад Великобритания решила продлить защиту еще на два года, а США продлили ее до октября 2026 года.

Украинцы в Израиле говорят, что отсутствие решения со стороны властей влияет на повседневную жизнь. К тому же, некоторым просто некуда возвращаться, рассказала одна из беженок:

"Война тоже не прекратилась. Вы должны понимать, что там настоящая опасность. Там, откуда я родом, сирены звучат постоянно".

Призывают к продлению срока временной защиты и правозащитники. Однако с ноября 2024 года, несмотря на три отправленных письма, они не получили официального ответа, пишут журналисты.

"В ответ на запрос Haaretz Управление по вопросам населения и иммиграции сообщило, что вопрос все еще рассматривается и решение будет принято в ближайшее время", – добавляет издание.

Украинские беженцы: другие новости

В Нидерландах собираются закрыть пункты размещения для украинских беженцев. Украинцев хотят обязать самостоятельно искать и оплачивать жилье, а также медицинское обслуживание. Отмечается, что это может произойти уже после окончания срока действия специальных правил защиты Европейского Союза в 2027 году.

В то же время в Польше статус украинских беженцев приравняют к рангу других иностранцев. Также правительство страны планирует постепенное прекращение действия инструментов для помощи беженцам из Украины.

