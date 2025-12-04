Те, кто монтировал бытовые солнечные электростанции 10-15 лет назад, теперь снимают их и продают в интернете.

Во всем мире набирает обороты тренд на демонтаж солнечных панелей. В интернете можно найти массу объявлений о продаже подержанных систем солнечной электрогенерации. Однако это не означает, что солнечная энергетика оказалась переоцененным пшиком. Все совсем наоборот, пишет Rafsun.

Почему люди распродают б/у панели

В первую очередь стоит помнить, что срок эксплуатации солнечных панелей составляет 25-30 лет. В ряде стран тренд на установку бытовых солнечных электростанций появился уже много лет назад. Поэтому в большинстве случаев продажа б/у панелей связана с окончанием гарантийного срока их службы, повреждением или банальной продажей самого дома, на котором они были установлены.

"Редко речь идет об отказе от самой солнечной энергии", - отмечает Rafsun.

Видео дня

Вместе с тем надо признать, что некоторые пользователи действительно разочаровались в солнечных панелях. Но в большинстве случаев это связано с изначально завышенными ожиданиями от них.

Например, люди часто ошибочно считают, что максимальная выходная мощность системы - это то, сколько солнечные панели дают энергии, когда на самом деле фактическая генерация очень зависит от целого комплекса факторов. Также люди часто неверно оценивают собственные потребности в электроэнергии, покупая солнечные панели.

Стремительный технологический прогресс

Еще одна распространенная причина, почему люди распродают старые солнечные панели - это желание перейти на системы нового поколения.

Дело в том, что за последние годы в этой технологии произошел стремительный прогресс. Новые солнечные панели не только дешевле своих предков 10-20-летней давности, но и заметно эффективнее.

Как отмечает Rafsun, распродажу старых панелей часто следует понимать не как "избавление от солнечной энергии", а как "переход к более умному солнечному решению", которое обеспечивает реальные, ощутимые преимущества для критически важных применений.

"Многие люди снимают старые панели, чтобы обновить их до новых, чрезвычайно эффективных систем. Этот шаг позволяет им генерировать больше энергии на том же пространстве, часто используя меньше панелей для достижения лучших результатов в требовательных сферах применения", - говорится в публикации.

Переход к специализированным системам

Важной новацией последних лет стало изменение самой концепции солнечной энергетики. Раньше люди покупали автономные солнечные электростанции с целью генерировать максимум энергии и свести к минимуму зависимость от национальной энергосистемы. Теперь же широкое распространение получили "солнечные решения", разработанные для конкретных специфических задач.

Вместо того, чтобы делать домашнюю солнечную электростанцию, питающую все электроприборы, теперь солнечную панель с акупулятором цепляют на конкретный прибор, для которого важно обеспечить бесперебойность работы при любых условиях. Например, на электрический насос, тянущий воду из колодца. Причём в таких случаях выбирается насос, специально адаптированный для эффективной работы с именно таким типом питания, как солнечная панель.

Другие новости о солнечной энергетике

Как писал УНИАН, Япония, которая после аварии на Фукусиме в 2011 году потеряла доверие к атомной энергетике, активно переориентируется на чистые технологии и делает ставку на новое поколение солнечных элементов. Несмотря на вызовы с устойчивостью и высокой стоимостью, страна планирует к 2040 году производить 20 ГВт энергии из новых панелей. Это эквивалент 20 атомных реакторов.

Также мы рассказывали, можно ли установить солнечные панели на балконе и нужно ли не это разрешение соседей.

Вас также могут заинтересовать новости: