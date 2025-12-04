Вооруженные силы Германии также отправляют контингент из около 150 человек, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охранников и военную полицию.

Для защиты восточной территории НАТО Военно-воздушные силы Германии направили в Польшу дополнительные истребители и 150 военнослужащих.

Как сообщает Welt, несколько истребителей Eurofighter взлетели с авиабазы Норвених, направляясь к польскому военному аэродрому Мальборк.

Отмечается, что развертывание является ответом на недавние нарушения воздушного пространства российскими истребителями в регионе Балтийского моря и вторжение беспилотников-камикадзе на территорию НАТО.

Вооруженные силы Германии также отправляют контингент из около 150 человек, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охранников и военную полицию. Планируется, что развертывание продлится до марта. Инспектор Воздушных сил генерал-лейтенант Хольгер Нойманн пояснил:

"Благодаря этой миссии наши солдаты, в дополнение к нашей эскадрильи быстрого реагирования (QRA), которая уже дислоцируется в Румынии с августа, делают еще один ценный вклад в защиту территории восточного альянса. Таким образом, мы посылаем еще один мощный сигнал поддержки нашей соседней стране Польше и НАТО в целом".

В издании напомнили, что немецкие ВВС уже развернули истребители на польском военном аэродроме Мальборк в августе и сентябре. Он расположен примерно в 60 километрах к юго-востоку от Гданьска и в 80 километрах от российского Калининграда.

Усиление восточного фланга НАТО

Как сообщал УНИАН, в августе Германия перебросила в Польшу пять многоцелевых боевых самолетов Eurofighter Typhoon, способных выполнять как задачи по перехвату, так и удары по наземным целям.

Также в начале года Германия развернула две батареи зенитно-ракетной системы Patriot в Польше. Цель - обеспечить интегрированную противовоздушную оборону НАТО на восточном фланге региона Альянса на следующие 6 месяцев. Батарею также перебросили, чтобы обеспечить защиту одного из крупнейших логистических центров для Украины, который находится в Польше.

