Канцлер Германии намерен провести частную беседу с премьер-министром Бельгии и главой Еврокомиссии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц 5 декабря прибудет в Брюссель, чтобы убедить Бельгию поддержать выделение 165 млрд евро для Украины из замороженных российских активов в рамках "репарационного кредита". Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя правительства Германии.

Отмечается, что Мерц отменил запланированную поездку в Осло. По словам собеседника издания, вместо этого канцлер Германии намерен провести частную беседу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно масштабного плана Европейского Союза по финансовой помощи Украине.

В издании напомнили, что план ЕС заключается в предоставлении Украине 165 млрд евро в рамках "репарационного кредита", сформированного из доходов от замороженных российских активов, значительная часть которых хранится в Бельгии. По оценкам Еврокомиссии, финансовые резервы Украины могут иссякнуть уже весной 2026 года.

Кроме того, роль Бельгии в процессе предоставления кредита Украине является ключевой, ведь через систему депозитария Euroclear на ее территории сосредоточен самый большой объем замороженных российских активов в Европе. Тем не менее, Брюссель выступает против инициативы Евросоюза, опасаясь возможных последствий.

"Репарационный кредит" для Украины оказался под угрозой - что известно

Ранее Politico писало, что европейские правительства обвиняют Бельгию в том, что она выдвигает чрезмерные требования по гарантиям на случай, если Россия подаст иск из-за предоставления Украине финансирования под 140 миллиардов евро замороженных российских активов. В издании считают, что это может сорвать переговоры по плану Евросоюза.

На фоне опасений российского ответа премьер-министр Бельгии Барт де Вевер настаивает, чтобы правительства стран Евросоюза предоставили стране финансовые гарантии, которые превышают 140 миллиардов евро и могут быть выплачены в течение нескольких дней. Он также хочет, чтобы срок действия этих гарантий длился дольше, чем санкции ЕС против РФ.

