Что дарят детям на день Святого Николая: названы самые популярные подарки и цены

В лидерах - радиоуправляемые игрушки и карнавальные костюмы для детей.

Уже в эту субботу, 6 декабря, Украина будет праздновать день святого Николая, поэтому многие дети по всей стране надеются получить подарки к празднику.

Пресс-служба маркетплейса Prom.ua в комментарии УНИАН рассказала, какие товары чаще всего покупают украинцы к празднику, и в какие суммы им обходится этот праздник.

Среди трех позиций товаров, которые активно скупали на этой неделе украинцы - радиоуправляемые игрушки, детские карнавальные костюмы и аксессуары для них. Самый большой средний чек получился на игрушки с дистанционным управлением - он составляет 1 102 гривни, адвент-календари - 1 492 грн, детские железные дороги и автотреки - 1 091 грн.

"Запросы на подарки к Николайчику начинают постепенно расти уже со второй недели ноября. За неделю до праздника - ожидаемый пик. Растут заказы во всех категориях, связанных с праздником и подготовкой к новому году", - рассказали УНИАН в пресс-службе компании.

Предпочтения украинцев, по сравнению с прошлым годом, не претерпели особых изменений.

"У нас покупают адвент-календари, карнавальные костюмы, конструкторы, игрушки, также детскую одежду. Единственное существенное отличие от прошлого года - в топе запросов уже больше месяца - приборы для бесперебойного питания, как ответ на реалии", - подытожили в пресс-службе маркетплейса.

В Киеве на этой неделе уже открылись площадки для продажи рождественских елок. Стоимость одного дерева составляет от 350 до 3-4 тысяч гривен, в зависимости от его высоты и происхождения. Организаторы говорят, что самыми дорогими будут датские елки, которые пользуются спросом у части горожан.

В целом украинцы готовы больше тратить на продукты в декабре, поэтому производители поднимают цены, пользуясь стабильным спросом. Стоимость продуктов, которые традиционно готовят к рождественскому и новогоднему столу, должна вырасти в пределах 10% уже со второй декады месяца.

