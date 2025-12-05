Маркировка S/P – это не техническая мелочь, а ключ к пониманию того, насколько мощным, емким и "живучим" будет ваш аккумулятор.

Когда речь заходит о батареях, большинство из нас хорошо разбираются в таких основах, как вольты, амперы и ватты. А как насчет остальной жаргона? Одна из распространенных вопросов – это то, что означают буквы "S" и "P" на аккумуляторе.

При знакомстве с батарейками нередко можно увидеть маркировки вроде 3S, 4S2P или 13S5P. Эксперты SlashGear объяснили, как расшифровываются эти обозначения и почему они важны при выборе батарей.

Что означает буква S на аккумуляторе

Буква S – это сокращение от Series (последовательно). Так обозначают количество элементов аккумулятора, соединенных последовательно – когда "плюс" одной ячейки подключен к "минусу" следующей. Представьте, как в фонарике батарейки укладываются "плюс к минусу", и вы поймете принцип.

Главный эффект такого соединения – повышение напряжения. Например, две батарейки по 1,5 В, соединенные последовательно, формируют батарею 3 В. Именно такой тип обычно используется в электроинструментах и электровелосипедах, которым требуется высокий вольтаж.

Что такое "P" в аккумуляторе

Буква P – от Parallel (параллельно). При параллельном соединении действует противоположный принцип: все плюсы вместе, все минусы вместе. В этом случае соединение двух аккумуляторов 12 В все равно выдаст те же 12 В.

Однако при этом удваивается емкость батарейного блока – именно поэтому во многих дизельных грузовиках используются две батареи.

Как работает комбинация S + P

Чтобы еще немного усложнить картину, производители часто совмещают оба подхода, создавая батареи вроде 4S2P. Это означает, что внутри находятся две последовательные цепочки по четыре элемента, соединенные между собой параллельно.

Конфигурация 4S2P – одна из тех, с которыми многие из нас сталкивались. Такой тип сборки используется в аккумуляторах ноутбуков. Если разобрать обозначение, "4S" говорит, что четыре ячейки соединены последовательно. Обычно это батарейки на 3,6 В, а простая арифметика дает номинальное напряжение 14,4 (4 x 3,6).

Однако одной такой группы ячеек ноутбуку хватило бы ненадолго. Именно здесь вступает в дело компонент "2P" – он означает, что две такие "4S"-группы соединены параллельно. В результате батарея все так же выдает номинальные 14,4 В, но теоретически работает вдвое дольше.

Если подняться на уровень выше, можно посмотреть на архитектуру аккумуляторов электромобилей. Типичные примеры – 12S72P, которая встречается в автомобилях Rivian или невероятно мощные блоки вроде 192S3P, используемые в Hummer EV.

Почему маркировка важна при выборе аккумулятора

Понимание обозначений S и P помогает:

правильно оценить характеристики батареи перед покупкой;

подобрать совместимый аккумулятор к устройству;

избежать ошибок при замене или сборке батарейного блока.

Эксперты подчеркивают: маркировка S/P – это не техническая мелочь, а ключ к пониманию того, насколько мощным, емким и "живучим" будет ваш аккумулятор.

