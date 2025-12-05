Охлаждение торта в течение 15-20 минут поможет получить более чистые ломтики, но это потребует более тщательного планирования времени подачи.

На самом деле нет неправильного способа нарезать торт, есть варианты добиться наилучшего вида кусочков. Об этом пишет портал Simply Recipes.

С инструментами, которые у вас, вероятно, уже есть под рукой, и несколькими полезными советами вы легко сможете нарезать торт дома как профессионал.

По словам кондитера и четырёхкратноф финалистки премии Фонда Джеймса Бирда Наташи Пикович, лучше всего нарезать торт длинным острым ножом с зазубринами, также известным как нож для хлеба.

Она говорит, что, аккуратно разрезая торт зубчатым ножом, вы не столкнётесь с проблемой сдавливания нежных слоёв торта, как это происходит с прямым поварским ножом. Помимо зубчатого ножа, вы можете использовать лопатку для торта или большую изогнутую лопатку, чтобы переложить каждый ломтик на тарелку.

Как правильно нарезать торт

По ее словам, если вы предпочитаете начать с направляющей, прежде чем разрезать торт полностью, сделайте следуещее.

"Можно сделать надрезы или аккуратно надрезать внешнюю поверхность торта ножом, прежде чем разрезать торт полностью. Всегда режьте торт доминирующей рукой, а другой рукой "поддерживайте" или поддерживайте его, особенно если торт высокий и многослойный", - сказала Пикович.

Используя зубчатый нож, нужгно аккуратно пройтись по слоям торта, а добравшись до низа, переложить ломтик на тарелку. Этот же метод можно использовать для нарезки многослойного торта, торта "Бундт" или для подачи торта на противне.

Отмечается, что торты с начинкой естественным образом слегка слипаются при разрезании. Протирание ножа после каждого разреза поможет удалить остатки от предыдущего.

Пикович советует опустить лезвие ножа под горячую воду и вытереть его насухо непосредственно перед нарезкой для более аккуратного вида. Это особенно полезно для тортов с начинкой из джема, творога или шоколадного торта без муки.

Нужно ли охлаждать торт перед нарезкой

Какой температуры должен быть торт при нарезке зависит от типа торта. Пикович говорит:

"Некоторые торты вкуснее охлажденными, например, морковный торт или красный бархат. Вкус становится более выраженным, когда некоторые торты нагреваются до комнатной температуры, особенно это касается тортов на основе масла, таких как фунтовый торт, генуэзскийили шифоновый ".

По ее словам, следует помнить, что нарезать торты со взбитыми сливками или муссовой начинкой может быть сложнее, когда они теплее, чем в холодильнике, но торты с кремовой глазурью вкуснее при комнатной температуре.

Важно, что охлаждение торта в течение 15-20 минут поможет получить более чистые ломтики, но это потребует более тщательного планирования времени подачи.

Почему в лезвиях некоторых ножей есть отверстие

Возможно, вы удивитесь, обнаружив, что по какой-то причине прямо в лезвии вашего ножа есть огромное отверстие. Есть вероятность, что у ножа такого отверстия нет - это зависит от того, когда и кем он был изготовлен. Они служат различным целям, в том числе и самым обыденным, например, для того, чтобы зацепиться большим пальцем за замок или повесить большой тесак. Однако самая распространённая причина - снижение веса клинка.

