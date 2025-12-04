Он добавил, что последние несколько дней видит волну манипуляций вокруг этой темы.

Изменение меры пресечения не означает оправдание подозреваемых. Так генпрокурор Руслан Кравченко прокомментировал решение суда о выходе из-под ареста детектива НАБУ Магамедрасулова.

"Следствие продолжается, и только по его окончании суд установит кто виноват, а кто - нет", - отметил генеральный прокурор.

Он добавил, что последние несколько дней видит волну манипуляций вокруг этой темы. Но подчеркнул, что прокуратура не работает и не будет работать под давлением.

"Прокуроры признали собранные следователями доказательства достаточными для сообщения о подозрении в пособничестве государству-агрессору и злоупотреблении влиянием. Это решение принималось не в соцсетях. И не в кабинетах "общественных деятелей". А в рамках уголовного процесса. После сообщения о подозрении, следственный судья избрал меру пресечения - содержание под стражей", - заявил Кравченко.

Также он подчеркнул, что впоследствии вероятность препятствования следствию со стороны подозреваемых уменьшилась. Поэтому прокуроры обратились в суд о смягчении меры пресечения.

Отдельно генеральный прокурор прокомментировал сделку со следствием народного депутата от запрещенной "ОПЗЖ" Христенко: "Ее нельзя обнародовать сейчас - она содержит данные, связанные с безопасностью подозреваемого и вопросами нацбезопасности. Но я скажу одно четко: в соглашении нет упоминаний о руководстве антикоррупционных органов. В нем нет никакой связи с операцией "Мидас". Факты, которые в нем отражены, произошли задолго до любых нынешних событий".

Высказался Руслан Кравченко и относительно критики в свой адрес.

"Самые громкие обвинения сегодня звучат от обвиняемых и подозреваемых в уголовных производствах. И это выглядит не как "борьба за правду". А как попытка создать информационное давление на прокуроров, следствие и суд и манипулировать, прикрываясь "общественным мнением". Моя позиция проста: прокуроры выполняют нормы закона; суд устанавливает вину или невиновность; а соцсети - не площадка для шантажа правоохранительной и судебной систем", - добавил он.

