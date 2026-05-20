Венгрия снимет вето с санкций против российского патриарха Кирилла, – СМИ

На этой неделе послы ЕС обсудят "мини-пакет" санкций.

Новое правительство Венгрии готово поддержать санкции ЕС против московского патриарха Кирилла и других лиц, которых защищал экс-премьер страны Виктор Орбан. На этой неделе в ЕС обсудят "мини-пакет" санкций. Об этом сообщает Euronews.

"Санкции, которые подорвали бы экономическую стабильность Венгрии, абсолютно неприемлемы. Но в случаях, когда предыдущее правительство использовало власть венгерского государства для заключения частных соглашений, я ожидаю, что новое правительство не будет блокировать совместные усилия ЕС по усилению давления на Россию, чтобы прекратить эту войну", – заявил Euronews Мартон Хайду, близкий соратник Петера Мадьяра, возглавляющий комитет по иностранным делам венгерского парламента.

Других россиян сначала добавили в санкционный список, но впоследствии по настоянию Орбана исключили из него, в частности министра спорта Михаила Дегтярева и олигарха Вячеслава Кантора. Теперь их можно снова поставить на повестку переговоров.

Видео дня

"Пересмотр имен не является чем-то необычным", – сообщил Euronews дипломатический источник в ЕС.

Отмечается, что санкции зависят от единодушия, а список предложенных имен может меняться по мере продвижения переговоров. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который также воспользовался своим правом вето, чтобы не допустить некоторых россиян, не был у власти, когда ЕС пытался внести Кирилла в черный список в 2022 году.

Санкции против России

Как сообщал УНИАН, лидеры стран-членов Европейского Союза соберутся в Брюсселе для обсуждения увеличения срока переутверждения санкций с шести месяцев до одного года. В частности, на прошлой неделе в рамках подготовки к саммиту ЕС, который должен состояться в середине июня, возникла перспектива внесения изменений в текущее требование каждые шесть месяцев вновь утверждать санкции. Предполагается, что этот шестимесячный срок могут увеличить до одного года.

С соответствующей инициативой выступили несколько дипломатов из стран Северной Европы. В европейских столицах продолжат обсуждение этого вопроса на этой и следующей неделе перед заседанием Совета ЕС по общим делам, которое запланировано на 26 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: